Xi Jinping, discurs care a provocat fiori în Taiwan: ”Istorica sarcină a reunificării țării mamă va fi realizată” / Reacția națiunii care nu vrea controlul Beijingului

Xi Jinping:Reunificarea va fi realizată cu siguranță

Reacția Taiwanului: Viitorul națiunii stă în mâinile noastre

Taiwanul a răspuns imediat, cerând Chinei să renunțe la încercările de coerciție și repetând că doar poporul taiwanez poate decide în privința viitorului său.Taiwanul, o țară condusă democratic, este sub o presiune militară și politică tot mai mare din partea Beijingului, care îl vrea sub controlul său, dar Taipeiul a promis că-și va apăra libertatea.Într-un discurs ținut la Marea Sală a Poporului din Beijing, Xi a declarat că poporul chinez are o ”glorioasă tradiție” contra separatismului.”Separatismul independenței Taiwanului este cel mai mare obstacol în fața obținerii reunificării țării mamă și cel mai serios pericol ascuns contra revigorării naționale”, a spus președintele chinez la aniversarea revoluției din 1911 care a răsturnat dinastia imperială.Reunificarea ”pașnică” este cea mai bună pentru interesul poporului taiwanez, dar China își va proteja suveranitatea și unitatea, a adăugat liderul chinez.”Nimeni nu trebuie să subestimeze neclintita hotărâre a poporului chinez, dorința fermă și puternica sa capacitate de a apăra suveranitatea națională și integritatea teritorială. Istorica sarcină a reunificării complete a țării mamă trebuie realizată, și cu siguranță va fi realizată”, a adăugat Xi Jinping.Evident, discursul nu a fost primit bine în Taiwan. Președinția i-a răspuns că sunt o țară suverană și independentă, nu o parte a Republicii Populare Chineze, și că Taiwanul a respins clar oferta Chinei de a guverna insula prin metoda ”o țară, două sisteme”.”Viitorul națiunii stă în mâinile poporului taiwanez”, a subliniat sursa citată.Într-o altă reacție, consiliul responsabil de politicile privind China a cerut Beijingului să ”abandoneze măsurile provocatoare de intruzie, hărțuire și distrugere” și să revină la discuții.Amintim că forțele aeriene chineze au desfășurat, timp de patru zile consecutive, începând cu 1 octombrie, incursiuni în zona de identificare a apărării aeriene din Taiwan, în care au fost implicate 150 de avioane de luptă. Tensiunile militare cu China se află la cea mai înaltă cotă din ultimele patru decenii a spus miercuri ministrul Apărării din Taiwan, Chiu Kuo-cheng, care a cerut parlamentului bani suplimentari pentru armată după ce număr record de aviane de luptă chineze au intrat în zona de identificare aeriană a insulei.