Spionul rus găsit mort la Berlin era fiul unui general FSB / Posibile legături cu otrăvirea lui Alexei Navalnîi și asasinarea unui comandant cecen în capitala germană (Bellingcat)

revista germană Der Spiegel a relatat vineri că un diplomat rus a fost găsit mort luna trecută după ce a căzut de la unul din etajele superioare ale ambasadei Rusiei de la Berlin;

trupul neînsuflețit al bărbatului a fost găsit pe 19 octombrie 2021 în jurul orei 7:20 de către polițiștii care asigurau securitatea ambasadei;

nu este clar dacă acesta a murit în urma căderii sau înainte. Serviciile de urgență ajunse la fața locului nu au reușit să îl resusciteze pe bărbat;

nicio anchetă sau autopsie nu a fost efectuată din cauza statutului diplomatic al persoanei și trupul său a fost repatriat în Rusia;

ambasada rusă a declarat că incidentul a fost un „accident tragic”, refuzând să ofere mai multe comentarii asupra sa;

surse din serviciile de securitate germane au declarat pentru Der Spiegel că diplomatul, care era listat ca secretar adjunct al ambasadei, era de fapt un ofițer FSB sub acoperire și că este înrudit cu un general FSB de rang înalt.

Posibile legături cu otrăvirea lui Alexei Navalnîi și asasinarea unui comandant cecen la Berlin

Jurnaliștii de la Bellingcat scriu că date disponibile public după ce au fost extrase din baze de data Cronos arată că mașina și adresa diplomatului - care are același nume de familie ca al generalului - erau înregistrate la aceeași locuință din Moscova unde își are trecut domiciliul și Zhalo.Anterior, diplomatul avea înregistrată o adresă din Rostov, oraș din care provine familia lui Zhalo.Mai multe date, inclusiv unele recuperate din cache-ul Google, arată că numele diplomatului a fost înlăturat de pe lista diplomatică a ministerului german de externe cândva între 1 noiembrie și 4 noiembrie 2021.Mai multe anchete de presă au legat Al Doilea Serviciu al FSB de asasinarea lui Zelimkhan Khangochvili , un solicitant de azil și fost comandant rebel cecen, ucis în parcul Kleiner Tiergarten din Berlin pe 23 august 2019.Metadate obținute și analizate de Bellingcat arată că Vadim Krasikov, bărbatul pus sub acuzare de procurorii germani pentru crimă comandată de stat, a făcut vizite la birourile centrului pentru combaterea terorismului al FSB - parte a al celui de-al Doilea Serviciu - precum și la un poligon de trageri securizat din apropierea Moscovei care este operat de Centrul pentru Operațiuni Speciale, de asemenea subordonat serviciului 2.Înainte de a se deplasa la Berlin, suspectul a comunicat de asemenea pe larg cu Eduard Bendersky, un fost membru al departamentului Vympel Spetsnaz din cadrul FSB, care a călătorit în mod repetat cu directorul celui de-al Doilea Serviciu, generalul Alexei Sedov.Tatăl diplomatului decedat, adjunctul lui Sedov, supervizează de asemenea Directoratul pentru Protecția Ordinii Constituționale.O investigație anterioară a jurnaliștilor de la Bellingcat a arătat că ofițeri din acest Directorat făceau parte din echipa care l-a urmărit pe disidentul rus Alexei Navalnîi înainte de otrăvirea sa în august 2020 și ar putea avea legături și cu alte otrăviri ale unor figuri ale opoziției din Rusia, printre care și Vladimir Kura-Murza Începând cu 2013, diplomatul rus găsit mort a fost staționat la Viena ca secretar de rang 3 al reprezentanței permanente a Rusiei la ONU. El a fost transferat la Berlin pe 19 iunie 2019, cu două luni înainte de uciderea lui Khangoshvili.Deși nu există dovezi care să-l implice în planificarea sau punerea în executare a asasinatului georgianului, procurorii germani afirmă că suspectul nu ar fi putut acționa pe cont propriu fără sprijin pe teren deoarece el ajunsese la Berlin cu doar două ore înainte de crimă și nu ar fi avut timp să o planifice.