Site-ul de investigații Bellingcat și 9 jurnaliști, declarați ”agenți străini” de Rusia / ”Consecințele, presupun, nu vor fi foarte plăcute” / Anchetele care dau dureri de cap Kremlinului

Jurnalist declarat ”agent străin”: Consecințele, presupun, nu vor fi foarte plăcute”

Un jurnalist Bellingcat trăiește la Viena, sub protecția poliției

Unul dintre jurnaliștii Bellingcat, Christo Grozev, cel care a dezvăluit numele agenţilor FSB ce l-au otrăvit pe Navalnîi, trăieşte la Viena, fiind sub protecția poliției austriece.





„Nu mă tem pentru viaţa mea. Dar cred că vor încerca să mă omoare”, a reacționat jurnalistul.

Grozev spune că otrăvirile lui Navalnîi sau Skripal sunt doar câteva exemple dintre „numeroasele instrumente” de care dispune Kremlinul pentru eliminarea criticilor săi.





Jurnalistul de naţionalitate bulgară afirmă că utilizarea Noviciokului contra dușmanilor Kremlinului ar fi fost imposibile fără aprobarea lui Vladimir Putin.

Investigații Bellingcat care dau dureri de cap regimului Vladimir Putin

Decizia a fost făcută publică la câteva ore după ce editorul ziarului independent Novaya Gazeta, Dmitri Muratov, a primit Premiul Nobel pentru Pace pentru "apărarea libertății de exprimare în Rusia, în condiții din ce în ce mai dificile".Bellingcat, precum și site-ul independent de știri Caucasian Knot și jurnaliști, printre care corespondentul BBC Rusia Andrei Zakharov și jurnalistul Daniil Sotnikov de la Dozhd, au apărut pe listele Ministerului Justiției cu instituții media și persoane care "îndeplinesc funcțiile unui agent străin".Zakharov, un fost jurnalist de la fostul site de investigații Proekt, a dezvăluit la sfârșitul anului trecut povestea fostei amante a președintelui Vladimir Putin și a fiicei din relația extraconjugală a președintelui rus.Proekt a fost forțat să se închidă în această vară, după ce a fost etichetat drept o organizație "indezirabilă"."Mă așteptam la această decizie în același mod în care ar trebui să se aștepte toți jurnaliștii independenți", a declarat Sotnikov pentru The Moscow Times."Nu știu motivul exact pentru care am fost inclus, dar Ministerul Justiției nu ne spune de ce suntem incluși pe liste. Consecințele acestei decizii, presupun, nu vor fi foarte plăcute, cu toate declarațiile suplimentare și riscul unui dosar penal".Bellingcat, care este înregistrat în Olanda, a publicat investigații aprofundate privind otrăvirea criticului Kremlinului Alexei Navalny și a fostului agent dublu Serghei Skripal, dar și pe tema activității serviciilor secrete militare rusești în Europa.Moscova a acuzat în repetate rânduri publicația că are legături cu serviciile de informații occidentale, afirmație pe care jurnaliștii săi o neagă.Criticii Kremlinului spun că autoritățile se folosesc de legea privind "agenții străini" a țării pentru a duce o campanie împotriva presei independente în acest an, aproape toate cele câteva instituții de presă independente rămase în Rusia fiind adăugate la registru în ultimele luni.A fi declarat ”agent străin” nu este cel mai rău lucru ce i se poate întâmpla unui jurnalist care a supărat Kremlinul. Christo Grozev este păzit după ce autorități austriece și foști spioni ruși i-au transmis că viaţa îi este în pericol din cauza anchetelor sale.Echipă de asasini sub acoperire FSB l-a otrăvit pe Aleksei Navalnîi în august după ce l-a urmărit pe parcursul mai multor călătorii.Dovedind cu telecomunicații și date de călătorie, Bellingcat relatează că echipa l-a urmărit în secret pe Navalnîi din 2017.Operațiunea a început aparent după ce el și-a anunțat planurile de a-l confrunta pe Vladimir Putin în alegerile prezidențiale.Agenții ruși despre ce l-au otrăvit pe Alexei Navalnîi l-au urmărit de asemenea pe poetul și jurnalistul Dmitri Bîkov înainte ca acesta să se îmbolnăvească grav cu simptome similare. Dmitri Bîkov, la rândul său un critic vocal al lui Putin , a fost în comă timp de 5 zile după ce s-a îmbolnăvit la bordul unui avion în timp ce se afla într-un turneu de lectură în 2019, potrivit unei investigații publicate în luna iunie de jurnaliștii de la Bellingcat.Citește și: