Marea Britanie: Un electrician a recunoscut două crime și zeci de acte de necrofilie la morgile unui spital

Un electrician britanic a recunoscut joi uciderea a două tinere, precum şi zeci de agresiuni sexuale post-mortem la morgă, un caz fără precedent în istoria judiciară britanică, informează AFP.

Arestat la sfârşitul anului 2020, David Fuller, în vârstă de 67 de ani, care lucra ca electrician în mai multe spitale, a recunoscut joi la procesul său uciderea în 1987 a două tinere în vârstă de 20 şi 25 de ani în Kent şi este acuzat că ulterior le-a agresat sexual.

Înaintea procesului, el a pledat vinovat pentru alte 51 de infracţiuni, inclusiv 44 legate de agresiuni post-mortem, dar anchetatorii estimează că numărul potenţialelor sale victime este de cel puţin 99, dintre care au fost identificate 78. Printre aceste victime se numără trei minore şi mai multe femei de peste 85 de ani.

Percheziţiile efectuate la domiciliul său au descoperit hard disk-uri "ce dezvăluie dovezi ale unor infracţiuni sexuale prolifice de un tip pe care nicio instanţă din Regatul Unit nu le-a mai văzut până acum", afirmă într-un comunicat procuratura britanică.

"Între 2008 şi 2020, Fuller s-a filmat şi fotografiat în timp ce abuza sexual cadavrele a zeci de femei şi fete în două morgi ale spitalului Tunbridge Wells" din Kent "la care a avut acces ca urmare a slujbei sale de supraveghetor de întreţinere", conform sursei citate.

Faptele pentru care este acuzat sunt "fără precedent în istoria judiciară britanică", a spus Libby Clarck din partea procuraturii.

Police bodycam footage shows the moment David Fuller was arrested after new DNA techniques identified him as a suspect in the murders of two young women in 1987.



Read more here: https://t.co/cRDOxgXRjW pic.twitter.com/328p2MKqUF