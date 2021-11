Compania Publică de Electricitate a Greciei are în plan să se extindă în România şi Bulgaria şi să intre pe piaţa telecomunicaţiilor

Compania Publică de Electricitate a Greciei (PPC) intenţionează să se extindă în România și Bulgaria și să intre pe piața telecomunicațiilor, relatează Politic.gr, potivit Rador. Planul de transformare structurală a PPC reiese în detaliu din prospectul de majorare a capitalului social al companiei care a fost aprobat ieri de Comisia Elenă a Pieței de Capital, pentru a se deschide începând de astăzi registrul de oferte.

Investitorii care s-au angajat deja să participe la majorare și climatul dominant în contactele pe care conducerea PPC le-a avut zilele precedente duc la estimarea că majorarea de capital va strânge fonduri de peste 1 miliard de euro, cu mult peste ținta inițială de 750 de milioane stabilită de către companie. Este relevant faptul că statul, prin Compania de Participaţii și Fondul Elen pentru Privatizare (HRADF), este gata să participe la majorare pentru a asigura menținerea procentului pachetului minoritar prevăzut prin statut (34%).

Potrivit Buletinului Informativ, investițiile pentru perioada 2022-2026 se vor ridica la 9,3 miliarde de euro, din care 6 miliarde în următorii trei ani. Aceste 6 miliarde de euro vor fi alocate după cum urmează:

(i) aproximativ 3,2 miliarde euro pentru proiecte de energie regenerabilă până în 2024, inclusiv producerea de hidroenergie și achiziții de companii în țările balcanice vecine, cu scopul de a atinge o capacitate instalată de SRE de 7,2 GW până în 2024;

(ii) aproximativ 1 miliard de euro în rețele de distribuţie (ale companiei elene de distribuţie a energiei electrice HEDNO) până în 2024, cu accent deosebit pe dezvoltarea rețelei, automatizarea rețelelor, facilitarea pieței și servicii mai bune pentru clienți; și

(iii) aproximativ 1,7 miliarde EUR până în 2024 pentru producerea convențională de energie electrică, unitatea operaţională de furnizare, construcția unei centrale pentru producerea energiei electrice din deșeuri, digitalizare, telecomunicații și puncte de încărcare pentru vehicule electrice.

„Sursele regenerabile de energie vor fi cel mai important element al creșterii accelerate a cheltuielilor noastre de capital și planul este să reprezinte aproximativ 55,0% din investițiile noastre totale pentru perioada 2022 - 2026”, se arată în buletinul informativ.

„Acest lucru este susținut și de suprafeţele extinse de teren aflate în proprietatea noastră, de know-how-ul nostru puternic în proiectarea, construirea, operarea și gestionarea activelor de energie regenerabilă, accesul și capacitatea noastră de a încheia contracte corporative în cadrul grupului, infrastructura crucială existentă la scară largă și poziţia geografică favorabilă a Greciei. În plus, datorită disponibilității în creștere a finanțării ESG și a profilului pozitiv de profitabilitate de care ne bucurăm în legătură cu activitățile noastre legate de SRE, nu trebuie să ne bazăm pe subvenţii pentru a realiza acest proiect. În general, planul nostru de investiții pentru restul anului 2021 este de așteptat să fie finanțat în principal prin fluxuri de numerar operaționale și datorie, în timp ce planul nostru de investiții între 2022 și 2024 este de așteptat să fie finanțat în principal din fluxurile noastre de numerar operaționale, dintr-o parte din veniturile din vânzarea cotei de 49,0% deţinută la compania de distribuţie HEDNO, din emiterea de datorie şi din veniturile majorării capitalului social”.

Investiții în România și Bulgaria și pătrundere pe piaţa telecomunicațiilor

Există şi o mențiune specială cu privire la investițiile în Balcani și pătrunderea pe piața telecomunicaţiilor. Mai exact, se prevede o extindere în producția și furnizarea de energie în România și Bulgaria, şi anume:

„Potențialul surselor regenerabile de energie pe piețele din România și Bulgaria este de așteptat să aibă un ritm de creștere de circa 8,0%, respectiv 15,0% pe an, până în 2030. În plus, până în 2030, în România se preconizează creșterea capacității cu aproximativ 6,0 GW, în timp ce valoarea corespunzătoare pentru Bulgaria este de 3,0 GW. Această expansiune internațională devine semnificativ mai atractivă prin interconectarea rețelelor din Grecia, Bulgaria și România sub forma unei infrastructuri de distribuție bine dezvoltate”.

În ceea ce privește telecomunicațiile, este prevăzută o investiție de 680 de milioane de euro între 2022 și 2026, pentru valorificarea infrastructurii existente, cu un cost redus, dezvoltarea rapidă a unei platforme naționale de infrastructură de fibră optică și afirmarea PPC ca principal furnizor național pentru accesul angro la fibră optică și conexiuni de date de mare viteză către gospodăriile și companiile din toată Grecia. Până în 2030, PPC are ca ţintă să ajungă la o bază de clienți de aproximativ 1 milion de persoane, la venituri de 120 de milioane de euro și la profituri operaționale de aproximativ 100 de milioane de euro.