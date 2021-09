Guvernul Biden a dat în judecată Texasul pentru legea anti-avort

Ce prevede legea anti-avort din Texas

Această lege, care a intrat în vigoare la 1 septembrie, „este în mod clar neconstituțională în ceea ce privește jurisprudența Curții Supreme” și „Departamentul de Justiție este responsabil pentru apărarea Constituției Statelor Unite”, a justificat ministrul Merrick Garland într-o presă conferinţă. Greg Abbott, guvernatorul Texasului, a declarat că noua lege dură anti-avort adoptată în acest stat american nu prevede excepții pentru cazurile de viol deoarece autoritățile vor înlătura toți violatorii de pe străzi, relatează Business Insider Abbott a promis să „elimine toți violatorii din Texas”, potrivit televiziunii locale KXAN , o afiliată a NBC News.„Să spunem un lucru foarte clar: violul este o infracțiune”, a declarat acesta în cadrul unei conferințe de presă susținută marți.„Și Texasul va lucra fără încetare pentru a ne asigura că vom elimina toți violatorii de pe străzile Texasului prin urmărirea lor agresivă, punerea lor sub acuzare și înlăturarea lor de pe străzi”, a spus Greg Abbott.„Așadar obiectivul numărul 1 în statul Texas este de a elimina violul pentru ca nicio femeie, nicio persoană, să nu îi cadă victimă acestui lucru”, a subliniat guvernatorul statului american. Noua lege care a intrat în vigoare pe 1 septembrie interzice avortul după 6 săptămâni, fără a include excepții pentru cazurile de viol sau incest.De asemenea orice persoană care ar fi sfătuit, ajutat cu plata sau condus cu mașina o persoană la o clinică de avort poate fi dată astfel în judecată, sub incidența legii căzând profesori, părinți, șoferi Uber sau prieteni.Dacă reclamantul câștigă cazul ar putea primi minim 10.000 de dolari la care se adaugă și onorariul avocatului. Pârâtul, în schimb, nu va putea beneficia de plata cheltuielilor de judecată, chiar dacă are câștig de cauză.Criticii afirmă că noua lege încurajează practic procesele frivole și acordă un stimulent major pentru delațiune.Președintele american Joe Biden a declarat într-un comunicat remis miercurea trecută că noua lege adoptată în Texas „încalcă flagrant” decizia Roe v. Wade a Curții Supreme din 1973 care a acordat protecție la nivel național persoanelor care doresc să facă un avort. Curtea Supremă americană a refuzat să blocheze legea care a intrat în vigoare miercuri în Texas. Curtea a votat 5 la 4, la primele ore ale zilei de joi, pentru a respinge un apel de urgenţă făcut de cei care încercau să blocheze impunerea legii în al doilea cel mai mare stat american.Însă „subliniem că nu pretindem să soluţionăm definitiv orice cerere jurisdicţională sau de fond în procesul reclamanţilor”, a decretat Curtea Supremă într-un ordin nesemnat.