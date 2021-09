Prevederile halucinante ale legii anti-avort din Texas: Nicio excepție pentru cazurile de avort sau incest / Oricine poate da în judecată o persoană pe care o suspectează că a facilitat un avort

Orice persoană care ar fi sfătuit, ajutat cu plata sau condus cu mașina o persoană la o clinică de avort poate fi dată astfel în judecată, sub incidența legii căzând profesori, părinți, șoferi Uber sau prieteni.Dacă reclamantul câștigă cazul ar putea primi minim 10.000 de dolari la care se adaugă și onorariul avocatului. Pârâtul, în schimb, nu va putea beneficia de plata cheltuielilor de judecată, chiar dacă are câștig de cauză.Noua lege încurajează practic procesele frivole și acordă un stimulent major pentru delațiune.Președintele american Joe Biden a declarat într-un comunicat remis miercuri că noua lege adoptată în Texas „încalcă flagrant” decizia Roe v. Wade a Curții Supreme din 1973 care a acordat protecție la nivel național persoanelor care doresc să facă un avort.„Iar în mod revoltător, ea împuternicește cetățeni privați să dea în judecată orice persoană despre care cred că a ajutat o alta să facă un avort, asta putând include membri ai familiei, angajați sanitari, angajații de la recepția unei clinici medicale sau străini care nu au nicio legătură cu individul în cauză”, mai precizează comunicatul.„Oricine - barista de la Starbucks sau un alt individ îngrijorat - ar putea da în judecată orice persoană care ajută o femeie gravidă să întrerupă sarcina”, afirmă și Melissa Murray, juristă și profesoară de drept la Universitatea New York.„Asta ar putea însemna medicul care realizează procedura medicală, angajații clinicii care îi acordă îngrijiri, șoferul Uber care ar putea să o ducă la unitatea medicală”, explică aceasta.Legea interzice avortul după primele 6 săptămâni de sarcină și nu include excepții pentru sarcinile rezultate în urma unui viol sau incest. Curtea Supremă americană a refuzat însă să blocheze legea care a intrat în vigoare miercuri în Texas.Curtea a votat 5 la 4, la primele ore ale zilei de joi, pentru a respinge un apel de urgenţă făcut de cei care încercau să blocheze impunerea legii în al doilea cel mai mare stat american.„Subliniem că nu pretindem să soluţionăm definitiv orice cerere jurisdicţională sau de fond în procesul reclamanţilor”, a decretat Curtea Supremă într-un ordin nesemnat.„Mai exact, acest ordin nu este bazat pe vreo concluzie despre constituţionalitatea legii din Texas şi nu limitează în vreun fel alte contestaţii corespunzătoare din punct de vedere procedural aduse legii din Texas, inclusiv în curţi de justiţie din Texas”, au adăugat judecătorii constituționali americani.