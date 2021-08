Joe Biden: Le-am dat afganilor tot ce aveau nevoie pentru a-și lua viitorul în propriile mâini / Evoluțiile din ultima săptămână mi-au întărit convingerea că retragerea trupelor SUA a fost decizia corectă

„Trupele americane nu pot și nu ar trebui să lupte și moară într-un război pe care pe care forțele afgane nu sunt dispuse să îl lupte. Am cheltuit peste un trilion de dolari. Am antrenat o forță armată afgană incredibil de bine echipată de în jur de 300.000 de oameni. O forță mai mare decât armatele unora dintre aliații noștri din NATO.





„Când am preluat mandatul am moștenit o înțelegere pe care președintele Trump o negociase cu talibanii. Conform acestei înțelegeri, trupele americane urmau să plece din Afganistan până pe 1 mai 2021, la puțin peste 3 luni după ce mi-am preluat mandatul”, a declarat Joe Biden.„Forțele SUA au fost deja reduse în timpul administrației Trump de la aproximativ 1.500 de trupe americane la 2.500 de trupe rămase în țară. Iar talibanii erau din punct de vedere militar cel mai puternici după 2001”, a adăugat Biden.„Alegerea pe care am avut-o de făcut ca președinte al vostru a fost dacă să respect acea înțelegere sau să fiu pregătit să reiau luptele cu talibanii în mijlocul unui nou sezon de lupte de primăvară. Nu ar fi existat niciun armistițiu după 1 mai”, a mai spus președintele democrat.„Nu exista nicio înțelegere care să ne protejeze forțele după 1 mai”, a subliniat acesta.„Le-am dat fiecare unealtă de care aveau nevoie. Le-am plătit salariile, le-am oferit întreținere pentru forțele lor aeriene, un lucru pe care talibanii nu îl au”, a continuat Biden.„Le-am oferit fiecare șansă pentru a-și lua viitorul în propriile mâini. Nu puteam însă să le oferim voința de a lupta pentru acel viitor. Așadar ce s-a întâmplat? Liderii politici afgani au renunțat și au fugit din țară. Forțele armate afgane s-au prăbușit, uneori fără să încerce măcar să lupte.”, a mai spus președintele american.„Îmi apăr ferm decizia. După 20 de ani, am învățat că nu a fost niciodată un moment bun de a retrage trupele SUA. De aceea încă eram acolo”, a subliniat Joe Biden.„Evoluțiile din ultima săptămână mi-au întărit convingerea că încheierea implicării americane din Afganistan a fost decizia corectă.