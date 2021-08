​​VIDEO Pisicile salvate de voluntari din ruinele unui sat siberian devastat de incendii

Incendiile care au cuprins vara aceasta regiunea Iacuţia din nord-estul Siberiei au lăsat fără adăpost cel puțin 185 de persoane după ce peste 40 de case din Byas-Kyuyol au fost distruse de flăcări sâmbătă, potrivit portalului local de ştiri News Ykt. Nu a fost raportată nicio persoană rănită.





Voluntarii au început să caute pisicile printre ruinele satului după ce le-au zărit într-un reportaj video despre localitatea devastată. În final au găsit șase pisici, patru dintre ele grav rănite în incendiu și care acum sunt tratate la o clinică din Iakutsk, capitala regiunii.



Una dintre pisici se afla într-o mlaştină, încercând să îşi răcească labele rănite, a relatat Ekaterina Fedorova, o activistă pentru drepturile animalelor care s-a numărat printre voluntari. „Evident, lăbuțele o dureau, aşa că stătea chiar în apă”, a povestit ea.



„Pisicile se ascund când sunt stresate. Pe două dintre ele le-am găsit într-o casă abandonată... bine că nu au ars”, a spus Fedorova.



O altă voluntară a declarat că a găsit rămăşiţele unui câine care era legat şi a murit în incendiu.





Fedorova a menţionat că proprietarii a două dintre pisici au spus că vor să le recupereze după ce îşi vor rezolva problema locuinţelor distruse de flăcări.







Autorităţile locale au promis că acestea vor fi reconstruite până la jumătatea lunii octombrie.















Citește și: Fumul degajat de incendiile forestiere din Siberia a ajuns deasupra Polului Nord pentru prima dată în istoria cunoscută

Iacuţia, cea mai mare regiune din Rusia, este afectată în fiecare an de incendii de vegetaţie, însă în ultimii ani aceste fenomene au fost deosebit de intense.Incendiile din acest an au învăluit oraşele într-un nor dens de fum care a ajuns până la Polul Nord.