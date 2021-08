Marea Britanie anunță o „potențială deturnare” a unei nave în largul Emiratelor Arabe Unite

Acest incident vine la cinci zile după un atac asupra unui petrolier din Oman, care a lăsat doi morți, Iranul fiind principalul suspect în opinia puterilor occidentale, inclusiv Statele Unite.Conform unei precizări ulterioare primului anunţ, nava Golden Brilliant, sub pavilion Hong Kong, un petrolier pentru transportul de produse chimice şi derivate din petrol, a transmis marţi după-amiaza în sistemul AIS de monitorizare a traficului maritim mesajul 'Not Under Command'. Acesta indică faptul că o navă nu poate efectua manevre din cauza unor circumstanţe excepţionale, potrivit Agerpres care citează Reuters.Alte cel puţin patru nave aflate în zonă au transmis acelaşi mesaj.Potrivit agenţiei MarineTraffic, nava Golden Brilliant a pierdut controlul, dar acum se deplasează din nou folosindu-şi propriile motoare, în timp ce compania Dryad Global a transmis că nava sub pavilion panamez Asphalt Princess a fost de asemenea implicată în incident.Potrivit Dryad Global, marina Omanului a trimis unităţi în zonă pentru a vedea ce se întâmplă. Flota a V-a SUA, cu baza în Bahrein, încă nu a dat declaraţii legate de acest incident.Conform MarineTraffic, încă o navă, ABYSS, sub pavilion vietnamez, a pierdut de asemenea controlul.Toate navele menţionate sunt petroliere.