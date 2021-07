Germania: Candidata Verzilor la funcţia de cancelar, Annalena Baerbock, respinge acuzaţiile de plagiat

Potrivit unui sondaj Civey realizat pentru publicaţia Augsburger Allgemeine, 61% dintre germani consideră că Robert Habeck, co-lider al Verzilor, ar fi trebuit să fie ales drept candidatul partidului la legislativele din septembrie, în timp ce 24% cred că Baerbock este candidatul potrivit.În rândul electoratului ecologist, 64% sunt de părere că Annalena Baerbock este alegerea corectă.Într-o declaraţie pentru grupul media Funke şi cotidianul francez Ouest-France, Baerbock a insistat că Verzii se află încă pe o ''solidă poziţie secundă'' în sondejele de opinie.Referitor la acuzaţiile de plagiat, ea a subliniat că ''nimeni nu scrie o carte singur''.Un expert austriac specializat în urmărirea fraudelor cu titluri academice a acuzat-o de plagiat pe Annalena Baerbock , afirmând că aceasta a copiat munca altora în cartea ei. Stefan Weber a afirmat pe blogul său că unele pasaje din cartea Annalenei Baerbock nu au fost scrise de aceasta. "Dacă te uiţi mai atent", a scris el, "există mai multe încălcări ale drepturilor de autor".Un purtător de cuvânt al Verzilor a declarat marţi că acuzaţiile lui Weber sunt "o încercare de defăimare". El a adăugat că Baerbock a contactat un avocat specializat în astfel de chestiuni, Christian Schertz.Cartea scrisă de Annalena Baerbock "Now. How we renew our country" ("Acum. Cum ne reînnoim ţara") a fost publicată pe 21 iunie şi nu este un text academic, pentru care s-ar aplica standardele stricte ale unei lucrări ştiinţifice. În cartea sa de 240 de pagini, Baerbock scrie despre conceptele politice ale Verzilor, alături de anecdote personale, fără a utiliza note de subsol pentru a menţiona sursele.