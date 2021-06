Germania: Candidata Verzilor la funcţia de cancelar, Annalena Baerbock, acuzată de plagiat

Schertz a spus că nu poate vedea „nici cea mai mică încălcare a drepturilor de autor, deoarece cele câteva pasaje la care se face referire nu sunt altceva decât reproducerea unor fapte general cunoscute, precum şi puncte de vedere politice”.









Stefan Weber a afirmat pe blogul său că unele pasaje din cartea Annalenei Baerbock nu au fost scrise de aceasta. „Dacă te uiţi mai atent”, a scris el, „există mai multe încălcări ale drepturilor de autor”.Partidul Verzii din Germania a respins ferm afirmaţiile expertului austriac.Un purtător de cuvânt al Verzilor a declarat marţi că acuzaţiile lui Weber sunt „o încercare de defăimare”. El a adăugat că Baerbock a contactat un avocat specializat în astfel de chestiuni, Christian Schertz.Cartea scrisă de Annalena Baerbock - „Now. How we renew our country” („Acum. Cum ne reînnoim ţara”) - a fost publicată pe 21 iunie şi nu este un text academic, pentru care s-ar aplica standardele stricte ale unei lucrări ştiinţifice.În cartea sa de 240 de pagini, Baerbock scrie despre conceptele politice ale Verzilor, alături de anecdote personale, fără a utiliza note de subsol pentru a menţiona sursele.Weber, care a analizat de asemenea inexactităţi în CV-ul Annalenei Baerbock, enumeră mai multe pasaje din care texte asemănătoare pot fi găsite în alte publicaţii, inclusiv articole ale autorului american Michael T. Klare sau din revista Der Spiegel.Purtătorul de cuvânt al Verzilor a declarat că Weber încearcă să strice în mod „maliţios” reputaţia lui Baerbock. „Pasajele descrise sunt în general fapte accesibile sau poziţii ale Verzilor bine cunoscute”, a mai spus el.