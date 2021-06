Nepoata lui Osama bin Laden a protestat la summitul Biden-Putin cu un steag cu mesajul ”Trump a câștigat” VIDEO

Nepoata lui Osama bin Laden a protestat miercuri, la summitul Biden-Putin, cu un steag pe care scria ”Trump won” (”Trump a câştigat”), potrivit site-ului The Hill, relatează News.ro.

Miercuri a fost publicat pe Twitter un video în care Noor bin Laden se afla, la Geneva, într-o barcă împreună cu alte persoane, ţinând un steag inscripţionat cu “Trump Won”.

Today in WTF: Noor bin Laden, Osama bin Laden's niece, protests the Biden-Putin summit in Geneva with a "Trump Won" flag. pic.twitter.com/pwVW0rsh8A