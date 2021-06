Vizita președintelui Israelului la București. Iohannis: România consideră că atât israelienii, cât şi palestinienii au dreptul să trăiască în pace şi securitate

România consideră că atât israelienii, cât și palestinienii au dreptul să trăiască în pace și securitate, a spus marți președintele Klaus Iohannis în cadrul unei declaraţii de presă comune cu omologul său israelian, Reuven Rivlin, aflat în România, la invitația șefului de stat român.

”România consideră că atât israelienii, cât și palestinienii au dreptul să trăiască în pace și securitate și militează, alături de principalii săi parteneri internaționali, pentru avansarea soluției celor două state, în parametrii fixați de dreptul internațional.

El a subliniat, în cadrul discuţiilor cu omologul său, "necesitatea implementării de măsuri de creştere a încrederii, reiterând importanţa reluării discuţiilor directe care să conducă la soluţia celor două state".

Tot marți Reuven Rivlin s-a întâlnit și cu premierul Florin Cîțu la Palatul Victoria, unde, spune prim-ministrul român, cei doi au agreat că este nevoie ca o ședință de Guvern comună România-Israel până la finalul pandemiei, pentru o cooperare și mai strânsă între cele două state.

”În cadrul discuțiilor, am evidențiat caracterul special al relației bilaterale româno-israeliene, precum și nivelul foarte bun al cooperării în domenii sectoriale de interes comun, precum apărare, economie și turism. În aceeași măsură, am subliniat că Guvernul pe care îl conduc este unul axat pe reforme, iar Forumul de afaceri România-Israel, care are loc pe 9 iunie, este o bună oportunitate pentru noi investiții”, a transmis premirul Florin Cîțu.

Miercuri, la ora 11.00, președintele Israelului va susține un discurs în ședința celor două Camere ale Parlamentului, potrivit unui memorandum intern aprobat luni în şedinţa Birourilor permanente reunite ale Parlamentului. La discursul demnitarului israelian vor asista reprezentanţi ai unor companii din Israel, precum şi invitaţi ai ambasadei din România.