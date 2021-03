VIDEO FOTO Ever Given a fost deblocată din Canalul de Suez

BREAKING : EVER GIVEN ship has been UNSTUCK & Moving into #Suez Canal after 6 Days!!



Egyptian crew managed to float it moments ago. It’s 5:42 am there: pic.twitter.com/GoMlYjQerL — Joyce Karam (@Joyce_Karam) March 29, 2021

BREAKING: SERIOUS MOVEMENT HAPPENING NOW.



Latest AIS data shows that the #EVERGIVEN's stern has been dramatically pivoted off the #Suez Canal's Western wall.



Stern now appears to be in the channel. pic.twitter.com/89KFvfjqeR — John Scott-Railton (@jsrailton) March 29, 2021

Giganticul cargobot este în stare aproape completă de plutire și se vor efectua inspecții preliminare înainte de a fi mutat, a declarat Reuters o sursă avizată. Motoarele navei au fost pornite și se fac pregătiri pentru a muta Ever Given în zona Marilor Lacuri, a spus o altă sursă.Cel puțin 369 de nave așteaptă să treacă prin Canal.În primele ore ale zilei de luni au apărut informații că prova enormei nave a fost scoasă din mal.Potrivit șefului autorității Canalului de Suez, citat de Wall Street Journal, nava a fost parțial eliberată, acest lucru fiind ”o veste bună”.Acesta a spus că remorcherele de la fața locului vor mai lucra circa o oră pentru ca nava să circule prin canal: ”Nu am terminat încă, dar s-a mișcat”.Și furnizorul de servicii maritime Inchcape, citat de Bloomberg, a spus că echipele de intervenție au reușit să elibereze Ever Given la o săptămână după ce a eșuat.Ultimele informații din satelit arată că nava s-a îndreptat, prova nemaifiind în malul estic.