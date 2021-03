Mobilier, oi și petrol: 369 de nave blocate în apropiere de Canalul Suez / Companie de cherestea: ”I-am spus unui client că parchetul său blochează Canalul Suez, nu m-a crezut”

Ever Given

Ceai, mobilier Ikea, parchet, dar și 130.000 de oi și petrol iranian cu destinația Siria: peste 360 ​​de nave și încărcătura lor sunt blocate la marginea sau în zonele de așteptare ale Canalului Suez, relatează AFP.

Pe site-ul de monitorizare a traficului maritim MarineTraffic, sute de puncte colorate mici care reprezintă bărci se adunau duminică în largul orașului Port Said din Marea Mediterană, în zonele care marchează Canalul Suez și formează o linie în Golful Suez care duce la Marea Roșie.

Canalul, care vede trecând în jur de 10% din comerțul maritim, a fost blocat de marți de Ever Given, o navă cu o capacitate de 20.000 de containere și 220.000 de tone operată de armatorul taiwanez Evergreen, ceea ce provoacă întârzieri semnificative în livrarea anumitor mărfuri.

Valoarea totală a bunurilor afectate diferă în funcție de estimări: de la 3 miliarde de dolari, potrivit Jonathan Owens, expert la Universitatea din Salford, la 9,6 miliarde de dolari, conform Lloyd's List, un jurnal britanic de transport maritim.

Petrol

Doar 1,74 milioane de barili trec zilnic prin canal, 80% din petrolul din Golf destinat Europei trecând prin oleductul Sumed, care traversează Egiptul, potrivit Paolei Rodriguez Masiu de la Rystad Energy.

Potrivit MarineTraffic, o sută de ambarcațiuni care conțin petrol sau produse petroliere erau duminică blocate. Ca răspuns la blocaj, prețurile aurului negru au crescut la sfârșitul săptămânii, deși creșterea ar trebui limitată.

Potrivit experților, stocurile sunt suficiente și există alte surse de aprovizionare.

Dar pentru Siria aflată în război, în cadrul sancțiunilor internaționale, blocada a întârziat livrarea diferitelor produse petroliere din Iran, aliatul său fiind și el sancționat. Deja se confruntă cu lipsuri, Damascul a anunțat sâmbătă un nou o raționalizare.

Animale

Incertitudinea cu privire la timpul necesar scoaterii navei din nisip ridică problema aprovizionării echipajelor, dar și a animalelor.

Unsprezece nave din România care transportă 130.000 de oi sunt afectate.

„Situația este critică și riscă să devină o tragedie maritimă fără precedent care implică animale vii”, a avertizat organizația Animals International. Egiptul a trimis furaje și trei echipe de veterinari pentru a examina animalele.

Iordania a spus că așteaptă oi și viței, printre alte bunuri, blocate pe bărci.

Ikea și ceai

Gigantul suedez de mobilă Ikea a spus că are în jur de 110 containere pe Ever Given și pe alte nave blocate.

Este „un stres suplimentar care se adaugă unei situații deja dificile și volatile pentru lanțurile de aprovizionare declanșate de pandemia Covid-19”, a declarat un purtător de cuvânt pentru AFP.

Van Rees Group, comerciant de ceai din Rotterdam, își exprimă regretul pentru blocarea a 80 de containere de ceai pe cincisprezece nave. Compania prevede un „haos”, cu „consecințe importante (...), deoarece oferta stagnează”.

„I-am spus unuia dintre clienții mei că parchetul său blochează Canalul Suez, nu m-a crezut”, a declarat sâmbătă șeful unei companii britanice de cherestea pentru BBC. Un transport de pardoseli din stejar francez ambalat în China este blocat.

Coada de nave, în creștere

Mai mulți giganți ai transportului maritim, precum armatorul danez Maersk sau compania franceză CMA CGM, și-au deviat unele dintre nave prin Capul Bunei Speranțe - un ocol care poate reprezenta 9.000 de kilometri în jurul continentului african sau cel puțin șapte zile suplimentare - dar navele continuă să sosească lângă canal.

În 2020, prin Suez au trecut în medie 51,5 nave pe zi.

Potrivit Maersk, ar fi nevoie de „trei până la șase zile” pentru a trece toate navele care erau blocate sâmbătă.

Până la sfârșitul weekendului, 32 dintre navele companiei daneze și ai partenerilor săi vor fi afectați, 15 deviate, iar acest număr ar putea crește dacă eliberarea canalului întârzie, a spus Maersk.

Potrivit Lloyd's List, aproximativ 90% din transporturi nu sunt asigurate în caz întârzieri.







Citește și: