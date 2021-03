Informație care pe mulți i-a afectat emoțional: Bill Gates încearcă să ne fure lumina Soarelui

De această dată este vorba despre Stratospheric Controlled Perturbation Experiment (SCoPEx), derulat de o echipă de oameni de știință de la Harvard University, în care sunt testați aerosoli care ar putea fi importanți în geoingineria solară.Geoingineria solară, cunoscută și ca managementul radiațiilor, este fondată pe ideea că ar putea fi combătută schimbarea climei prin reflexia luminii solare înapoi spre spațiu.De cum s-a aflat în noiembrie de implicarea financiară a lui Gates în SCoPEx, pe Twitter au și apărut opinii că este o activitate criminală, că scopul lui final ar fi „blocarea Soarelui” pentru pământeni. Acestea au prins avânt la mijlocul lui februarie, când locuitorii din Texas s-au confruntat cu furtuni de zăpadă nemiloase, dar continuă și în această săptămână.Datele de la Google Trends arată că oamenii caută încă răspunsuri. Rezultatele din 1 și 2 martie sunt centrate în jurul convingerii că „Bill Gates încearcă să blocheze Soarele”.Verificările demonstrează că aserțiunile sunt bazate pe știri pretins senzaționale despre anvergura și capacitatea proiectului SCoPEx.Website-ul conservator de știri The Western Journal a scris în decembrie că planul lui Gates include „estomparea luminii solare pentru a răci Pământul”, citând o informație de la Reuters despre oameni de știință care vor derula un experiment aerian în iunie 2021.Tabloidul britanic The Daily Mail a scris în 2019 că Gates „vrea să împrăștie milioane de tone de praf în stratosferă pentru a opri încălzirea globală”.Așa cum a fost descris în revista Nature în 2018, conceptul este de a difuza în stratosferă particule care ar putea răci planeta prin reflexia unei părți din razele Soarelui.Dar pe website, SCoPEx afirmă că anvergura proiectului este limitată. Experimentul urmărește să îmbunătățească modelele de calcul din geoingineria solară pe baza unor date din realitate privind modul în care compuși chimici reacționează în aer.„Nu este un test de geoinginerie solară în sine”, scrie pe website-ul ScoPEx. „De fapt vom observa cum interacționează particulele una cu alta, cu aerul stratosferic înconjurător și cu radiațiile solare și infraroșii. Înțelegerea mai bună a acestor procese ne va ajuta să răspundem la întrebări practice despre posibilitatea găsirii de aerosoli care reducă sau să elimine pierderile de ozon fără a implica alte riscuri”.În testul viitor, echipa urmărește să ridice o incărcătură de carbonat de calciu cu un balon de înaltă altitudine până la 20 de km deasupra solului.O cantitate mică de substanță, între 100 g și 2 kg, va fi eliberată pentru a crea un strat lung de un kilometru și cu un diametru de 100 m. Balonul va face măsurători ale schimbărilor.Scopul final este de a măsura cum modifică aerosolii chimia stratosferei. Datele pot spori capacitatea modelelor de calcul de predicție a modului în care geoingineria pe scară largă poate influența ozonul planetei, au explicat oamenii de știință de la Harvard.„Testul nu va reprezenta nicio amenințare la adresa oamenilor sau a mediului. Carbonatul de calciu este un compus chimic netoxic, comun în natură. Nu încercăm de exemplu, să testăm dacă este posibil să împrăștiem lumina solară înapoi în spațiu, deoarece nu există nicio incertitudine științifică importantă despre această chestiune”.Swedish Space Corporation a fost de acord să lanseze un balon de lângă orașul Kiruna, a scris Forbes. Va testa doar balonul, nu va împrăștia aerosoli.În cele din urmă, implicarea lui Gates este financiară. SCoPEx este finanțat parțial prin propriul Solar Geoengineering Research Program al lui Harvard, care-l listează pe Gates printre mulții donatori filantropici.SCoPEx mai este finanțat și de un fond de granturi de cercetare co-creat de Gates în 2007, Fund for Innovative Climate and Energy Research (FICER).„Granturile de cercetare pentru Harvard University provin din donații făcute de Bill Gates din fondurile personale”, scrie pe website-ul universității, precizând că activitățile fondului de granturi nu au nicio legătură cu Bill & Melinda Gates Foundation.Bill Gates a acordat finanțare în valoare neprecizată pentru cercetări academice de geoinginerie solară, care susțin și proiectul SCoPEx. Dar nu există nicio indicație că el ar urmări blocarea totală a luminii solare care ajunge la Pământ.