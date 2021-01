Unul dintre cele mai faimoase pub-uri britanice, supraviețuitor al Marii Ciume, se va închide după aproape jumătate de mileniu din cauza pandemiei de COVID-19

Pub-ul „ Lamb and Flag ”, odată frecventat de unii precum autorul „Stăpânul Inelelor” J.R.R. Tolkien și prietenul său C.S. Lewis care a scris „Cronicile din Narnia”, nu și-a putut reveni din cauza pierderii catastrofale a veniturilor provocată de măsurile antiepidemice.Pub-ul s-a deschis pentru prima dată în 1566 și s-a mutat în locația actuală de pe strada St. Giles din centrul orașului Oxford în 1613. Barul este deținut în prezent de St. John's College, una dintre cele 45 de facultăți ale Universității Oxford.„Lamb and Flag, ca multe afaceri din industria ospitalității, a fost lovit puternic de pandemie”, a anunțat Steve Elston, contabilul adjunct al colegiului St. John's.Acesta a mai afirmat că faimosul bar se va închide de la 31 ianuarie.„Încasările înregistrate în ultimele 12 luni înseamnă că pub-ul nu mai este viabil financiar”, a adăugat Elston.Anglia s-a aflat în carantină generală pentru majoritatea lunilor martie, aprilie și mai ale anului trecut, apoi din nou în noiembrie și în prezent este în mijlocul unui nou lockdown național introdus la 5 ianuarie.Viața universitară a fost puternic afectată însă și în afara perioadelor de carantină.Dave Richardson de la filiala din Oxford al Campaniei pentru Bere Adevărată spune că Lamb and Flag este unul dintre cele mai tradiționale pub-uri ale orașului și că dispariția sa ar fi o tragedie.„Nu are TV, nu are tonomat, nu are muzică. Este un loc în care oamenii vin să vorbească unii cu ceilalți, să se bucure de împrejurimile tradiționale și istorice. Generații de persoane au făcut asta, studenți, localnici, oameni din toate colțurile țării și nu numai”, a precizat acesta.Numit după simboluri asociate în mod tradițional cu Sfântul Ioan Botezătorul, mielul și steagul, profiturile obținute de pub au fost folosite din 1997 pentru a finanța burse pentru studenți.Colegiul St. John's a anunțat însă că bursierii nu vor fi afectați de închiderea pub-ului, bursele urmând să fie finanțate direct de către facultate.