VIDEO Mesajul de rămas bun al Melaniei Trump: „Violența nu este niciodată soluția”

„Fiţi pasionaţi în tot ce faceţi. Însă amintiţi-vă mereu că violenţa nu este niciodată soluţia şi nu va fi niciodată justificată”, a declarat ea.Într-un discurs oficial de şase minute înregistrat în format video, Prima Doamnă a SUA face doar o scurtă referire la soţul său, în timp ce îşi prezintă omagiile pentru familiile militarilor, pentru lucrătorii din sistemul sanitar confruntaţi cu pandemia de coronavirus şi pentru victimele abuzului de opioide.„Ultimii patru ani au fost de neuitat”, a declarat Melania Trump, fost model azi în vârstă de 50 de ani.„Acum că Donald şi cu mine ne încheiem şederea la Casa Albă, mă gândesc la toate persoanele pe care le-am păstrat în inima mea şi la incredibilele lor poveşti de iubire, patriotism şi determinare”, a relatat prima doamnă a SUA.„Atunci când am venit la Casa Albă, m-am gândit la responsabilitatea, pe care am simţit-o dintotdeauna în calitate de mamă, de a încuraja, a da forţă şi de a transmite valori ale bunătăţii”, a mai afirmat aceasta.Pe data de 6 ianuarie, sute de susţinători ai lui Donald Trump au luat cu asalt sediul Congresului, pentru a se opune victoriei fostului vicepreşedinte al lui Barack Obama, Joe Biden. Preşedintele Donald Trump, care şi-a îndemnat susţinătorii să vină la Capitoliu, a fost pus sub acuzare de Camera Reprezentanţilor pentru „incitare la insurecţie” , iar procesul împotriva lui ar putea începe în Senat la scurt timp după învestirea succesorului său Joe Biden, miercuri.Donald Trump a refuzat în aceste ultime luni să accepte rezultatul scrutinului, scoţând în prim plan acuzaţii privind fraudarea alegerilor şi refuzând să-l felicite pe Joe Biden.De asemenea, Donald şi Melania Trump nu l-au invitat pe Joe Biden şi pe soţia acestuia Jill pentru tradiţionala vizită în Biroul Oval şi nu vor asista la ceremonia de învestire a noului şef al statului.„Promisiunea acestei naţiuni aparţine tuturor celor dintre noi care nu pierd din vedere integritatea şi valorile lor, care profită de toate ocaziile pentru a-şi manifesta consideraţia faţă de o altă persoană şi care adoptă bune obiceiuri în viaţa de zi cu zi”, a mai spus Melania Trump în mesajul său de rămas bun.