Americanii au avut trei președinți Obama - Trump - Biden și se pregătesc de alt rând de alegeri, în timpul în care justiția noastră n-a putut să încheie dosarul în care directorul de spital Florin Secureanu a fost trimis în instanță, sub acuza că a furat bani din clinica publică pe care a condus-o.

Luni, 13 mai 2024, Tribunalul București a amânat pentru a șasea oară pronunțarea în cazul fostului manager de spital Florin Secureanu.

Cazul se apropie de 100 de termene. Dosarul a fost concluzionat undeva în decembrie 2023, așa că până la noua dată, în iunie, a trecut jumătate de an. 120 de zile le-ar fi avut instanța pentru pronunțare. Dar, ca și în alte situații, și în acest dosar, termenul nu se respectă.

Dacă justiția amânată este o dreptate refuzată, atunci cu adevărat capacitatea justiției române de a nega dreptatea fie statului, fie pe cea a inculpatului, este memorabilă în acest caz.

Dosarul Secureanu e, oricum, în primă instanță. Toate amânările privesc prima sentință. Orice estimare realistă arată că sunt slabe șanse ca apelul să se termine până la finele anului 2024. Până atunci, SUA va avea încă un președinte, într-o serie Obama - Trump - Biden.

E greu să nu te gândești, prin comparație, că investigațiile în dosarul lui Florin Secureanu au început pe vremea lui Barack Obama, dosarul a continuat în timpul lui Trump, a ajuns în perioada Biden și are încă benzină pentru a prinde, simbolic, un al patrulea mandat.

Șapte dintre cei implicați au recunoscut

Florin Secureanu a fost acuzat de delapidarea Spitalului Malaxa, instituție sanitară din nord-estul Bucureștiului, după o investigație derulată de GSP în 2016.

Managerul avea firme-fantomă cu ajutorul cărora scotea zilnic bani din spital, argumentând că repară imprimante. Avea firme de casă, prin care îi lua actualei soții bijuterii și le deconta drept curățare instrumentar în secția de nașteri a spitalului. Și multe altele.

Șeful de spital a fost arestat în decembrie 2016 și a fost trimis în judecată un an mai târziu. La început de 2018, șapte persoane, subalterni din spital sau administratori ai unor firme, și-au recunoscut faptele. Au fost condamnați la un total de peste 15 ani de închisoare. Florin Secureanu nu a recunoscut și procesul lui a rămas separat.

Pe 26 februarie 2018 a început judecarea dosarului directorului de la Malaxa. Suntem în această fază de șase ani și 3 luni. Un copil născut atunci este în clasa 0.

Poate fi eliberat până să se dea sentința din primul dosar

În acest timp, procurorii DNA i-au mai făcut managerului Florin Secureanu un dosar, trimis în judecată în 2020.

În 2023, Florin Secureanu a fost condamnat definitiv la 3 ani și 10 luni de închisoare, tot pentru corupție. Printre altele, pentru că și-a făcut casa pe banii spitalului și a operat o rudă a soției la privat pe banii spitalului de stat. Unele fapte au fost descrise încă din 2016 de jurnaliști.

De un an, Florin Secureanu este încarcerat. Din calculele ziare.com, deținutul ar putea să iasă din închisoare în 2024, pentru că va împlini 60 de ani.

Sunt șanse, așadar, ca directorul să fie liberat condiționat în al doilea dosar înainte ca primul să aibă o sentință definitivă. Ba, mai mult, a reușit să mai conducă și un alt spital de stat, cel din Jibou, Sălaj.

Da, e adevărat că instanțele din România sunt supraîncărcate. Există restricții legitime ale lentorii. În acești ani am trecut inclusiv printr-o pandemie care a blocat, pentru luni bune, instanțele.

Dar în 2016, când am pornit investigația despre Secureanu, eram la Gazeta Sporturilor. Am urmărit-o și la Libertatea, unde am stat aproape 6 ani. Am ajuns la Hotnews, iar în curând vom lansa și un site de investigații.

Pe 10 iunie, când primarii și europarlamentarii își vor număra voturile în lumina publică, justiția română va mai contabiliza, în penumbra unei așteptări publice amorțite de atâta așteptare, încă un termen în procesul Secureanu.