INTERNATIONAL Sâmbătă, 18 Mai 2024, 12:45

0

Albert Einstein avea dreptate: Există o zonă la marginea găurilor negre în care materia nu mai poate rămâne pe orbită și cade în interior, așa cum a prezis teoria sa a gravitației, scrie CNN.

Albert Einstein Foto: Photo 44330308 © Superbo | Dreamstime.com

Folosind telescoape capabile să detecteze raze X, o echipă de astronomi a observat pentru prima dată această zonă - numită "regiunea de plonjare" - într-o gaură neagră aflată la aproximativ 10.000 de ani-lumină de Pământ, notează site-ul televiziunii americane.

"Am ignorat această regiune, pentru că nu aveam datele necesare", a declarat cercetătorul Andrew Mummery, autorul principal al studiului publicat joi în revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. "Dar acum că le avem, nu am putea să o explicăm altfel".

Nu este prima dată când găurile negre au ajutat la confirmarea marii teorii a lui Einstein, cunoscută și sub numele de relativitate generală. Potrivit Wikipedia „relativitatea generală este o teorie geometrică, care postulează că prezența de masă și energie conduce la "curbura" spațiului, și că această curbură influențează traiectoria altor obiecte, inclusiv a luminii, în urma forțelor gravitaționale.”

Prima fotografie a unei găuri negre, capturată în 2019, a întărit anterior ipoteza de bază a fizicianului revoluționar.

Multe dintre celelalte predicții ale lui Einstein s-au dovedit a fi corecte de-a lungul anilor, printre care undele gravitaționale și limita de viteză universală. "În acest moment, este greu să pariezi împotriva lui", a declarat Mummery, bursier Leverhulme-Peierls la departamentul de fizică al Universității Oxford din Regatul Unit.