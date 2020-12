Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre programul de vaccinare demarat la întreg nivelul UE: „Un moment emoţionant de unitate”

„Zilele vaccinării în Europa sunt un moment emoționant de unitate și o poveste de succes european. În curând vom avea mai multe vaccinuri, odată ce se vor dovedi a fi sigure și eficace. UE a securizat suficiente doze de vaccin pentru întreaga populație de 450 de milioane. Dar am securizat vaccinuri și pentru vecini precum Islanda sau Norvegia. Vaccinările ne vor ajuta să ne revenim la viaţa normală, încet-încet", a mai spus von der Leyen.

Today, we start turning the page on a difficult year. The #COVID19 vaccine has been delivered to all EU countries.



Vaccination will begin tomorrow across the EU.



The #EUvaccinationdays are a touching moment of unity. Vaccination is the lasting way out of the pandemic. pic.twitter.com/pYOj5vS2gV