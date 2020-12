Toate maimuțele de la un centru de cercetare al NASA au fost eutanasiate în aceeași zi anul trecut

În total 27 de primate au fost eutanasiate prin administrarea de medicamente în 2 februarie anul trecut la centrul de cercetare Ames al NASA din Silicon Valley, California.Maimuțele îmbătrâneau și 21 dintre ele aveau boala Parkinson, potrivit documentelor agenției aerospațiale americane.Decizia de a ucide animalele în loc de a fi trimise la un sanctuar a fost condamnată de activiștii pentru drepturile animalelor și alți observatori.Primatele „sufereau de deprivările etologice și frustrările inerente vieții de laborator”, afirmă John Gluck, expert în probleme de etică la Universitatea New Mexico.„Aparent [animalele] nu au fost considerate demne de șansa unei vieți într-un sanctuar”. Nici măcar o încercare? Eliminare în locul unei exprimări a bunului simț elementar. Rușine celor responsabili”, a adăugat acesta.Kathleen Rice, o membră a Congresului american, i-a scris lui Jim Bridestine, administratorul NASA, pentru a-i cere o explicație privind morțile.„Aștept o explicație din partea administratorului Bridenstine cu privire la motivul pentru care aceste animale au fost forțate să se risipească în captivitate și să fie eutanasiate în loc să își trăiască restul vieților într-un sanctuar”, a declarat Rice pentru The Guardian.NASA are o relație de lungă durată cu primatele, acestea fiind folosite în teste spațiale înainte de lansarea primilor oameni pe orbită.Însă maimuțele eutanasiate anul trecut nu au făcut parte din proiectul vreunei misiuni spațiale îndrăznețe ci au fost găzduite la centrul Ames în urma unui acord dintre NASA și LifeSource BioMedical, o firmă de cercetări medicale care închiriază spațiu la centrul agenției aerospațiale americane și care s-a ocupat de îngrijirea primatelor.Stephanie Solis, CEO-ul LifeSource, a afirmat că primatele au fost dăruite laboratorului cu „ani în urmă” după ce nu a putut fi găsit un sanctuar pentru ele datorită vârstei și condiției proaste de sănătate.„Am fost de acord să acceptăm animalele, acționând ca un sanctuar și îngrijindu-le pe cheltuiala noastră până când vârsta lor înaintată și starea de sănătate tot mai precară a dus la decizia de a le eutanasia uman pentru a evita o calitate a vieții slabă”.Solis afirmă că nu au fost efectuate cercetări asupra primatelor în perioada în care acestea au fost găzduite la centrul Ames și că acestora le-a fost asigurată o calitate bună a vieții.Guvernul Statelor Unite a început în ultimii ani să renunțe la folosirea primatelor în cercetare, Institutul Național de Sănătate american decizând în 2015 într-un caz de reper să scoată la pensie toți cimpanzeii folosiți în studii biomedicale.