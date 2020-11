Germanii și-au pierdut încrederea în democrația din Statele Unite - sondaj

În pofida acestui lucru Germania speră că președintele ales Joe Biden va stabiliza relația și încă privesc SUA drept un partener important în materie de politică externă.Ultimii 4 ani au marcat unele din cele mai reduse niveluri ale relației transatlantice, numeroși europeni sperând la o schimbare de conducere la Casa Albă.Însă chiar și victoria democratului Joe Biden i-a lăsat pe mulți germani îngrijorați cu privire la Statele Unite, potrivit unui sondaj realizat de Berlin Pluse pentru Fundația Körber.Din cele 1.058 persoane intervievate între 6 și 10 noiembrie, 53% au declarat că ultimele alegeri americane le-au slăbit încrederea în democrația din SUA iar 51% din germani spun că țara lor și Europa ar trebui să devină mai independente de America.Însă în pofida scăderii încrederii în democrația americană 78% din respondenți au fost de acord că „parteneriatul transatlantic s-a deteriorat sub președintele Donald Trump și se va normaliza din nou sub Biden”, comparativ cu 13% care cred că va rămâne la fel și în următorii 4 ani.În plus, sondajul efectuat în luna noiembrie arată că 23% din germani consideră SUA drept cel mai important partener al țării lor în ceea ce privește politica externă, în spatele doar a Franței (43%) și cu mult peste China (7%).Procentul a crescut cu 13% comparativ cu rezultatul unui sondaj realizat în luna septembrie.„Ultimii patru ani au fost un test enorm pentru relația transatlantică”, afirmă Nora Müller, directorul pentru politică internațională al Fundației Körber, adăugând însă că aceste rezultate „arată că daunele produse nu sunt iremediabile”.