Germania ocupă locul al treilea în topul neîncrederii față de Donald Trump / Nemții au mai mare încredere în Putin si Xi Jinping

Die Welt (preluare Rador) Uniunea Europeană nu se situează prea bine în acest clasament. Doar 7% din toți cetățenii chestionați consideră UE ca fiind principala putere economică a lumii. Dintre germani, 18% susțin acest punct de vedere, ceea ce înseamnă că UE este, pentru ei, mai importantă decât SUA.(preluare Rador)





Cu câteva săptămâni înainte de alegerile prezidențiale, reputația SUA a scăzut, în mai multe țări occidentale, la cel mai jos nivel din ultimele două decenii. Cetățenii acestor țări categorisesc drept mizerabil felul în care președintele Donald Trump și echipa sa de conducere au gestionat criza provocată de pandemia de coronavirus. Germania se dovedește a fi deosebit de critică în acest sens. În schimb, cancelarul Angela Merkel (partidul german Uniunea Creștin-Democrată) se bucură de popularitate națională și internațională.Acesta este rezultatul unui sondaj realizat în 13 state occidentale de către grupul de cercetare Washington Pew. Un total de 13.273 persoane adulte au fost chestionate în Belgia și Danemarca, apoi au urmat cetățeni din Germania, Franța, Marea Britanie, Italia, Olanda, Suedia, Spania, Australia, Japonia, Canada și Coreea de Sud. Americanii nu au fost intervievați.Comparativ cu anul trecut, reputația Statelor Unite a avut de suferit semnificativ, însemnând că a scăzut cu 12% până 27%. Doar 41% dintre britanici și japonezi au o imagine pozitivă a SUA. Pentru canadieni procentul este de 35%, iar pentru francezi de doar 31%. Dintre germani, doar 26% din opinii sunt pozitive, față de anul 2000 când 78% priveau cu încredere SUA. Abia în martie 2003, odată cu începerea războiului din Irak, această valoare a scăzut cu 25 de procente, ajungând la 53%. La acea vreme, Germania nu participa la războiul condus de SUA, spre deosebire de Marea Britanie, Polonia și Spania. Dintre cele 13 națiuni chestionate acum majoritatea au comentarii negative cu privire la SUA.Unul dintre motivele principale care stă la baza pierderii reputației este proasta gestionare a luptei împotriva noului coronavirus, care a dus până acum în SUA la aproape 200.000 de decese și 6,5 milioane de infectări. Doar 15% dintre toți respondenții au afirmat că „administrația Trump” a făcut o treabă bună.Cetățenii germani sunt chiar mai critici decât media întregului sondaj, doar 9% lăudând felul în care criza a fost gestionată de către Washington. Numai danezii și sud-coreenii judecă SUA și mai dur. În același timp, de exemplu, danezii consideră, într-un procent de 90%, că aportul propriului guvern este pozitiv. 88% dintre cetățenii germani acordă gir guvernului federal al propriei țări.Majoritatea celor chestionați dau un verdict negativ în ceea ce îl privește pe Donald Trump. În medie, doar unul din șase îi acordă credit președintelui american. În cele 13 țări, el este per total mai puțin popular decât președintele rus Vladimir Putin și decât președintele chinez Xi Jinping. Belgienii (9%) arată cea mai mică încredere în Trump, urmați de danezi și germani (10% fiecare), apoi de francezi (11%). Trump are cea mai mare rată de aprobare în Japonia, unde unul din patru persoane îl apreciază. Alegerile prezidențiale din SUA vor avea loc pe 3 noiembrie 2020. Sondajele, de la nivel național și din mai multe state cheie, îl situează pe candidatul democrat Joe Biden înaintea lui Donald Trump.Cancelarul german, Angela Merkel, se bucură de cel mai înalt nivel de încredere în rândul respondenților din cele 13 țări și anume 76%, urmându-i în clasament președintele francez Emmanuel Macron cu 64%. Premierul britanic Boris Johnson are parte de păreri împărțite aproximativ la jumătate. 48% au încredere în el, în timp ce 46% nu îi acordă aceeași încredere. Pe lângă Trump, președinții Putin și Xi se confruntă cu o neîncredere majoră. 83% dintre cei chestionați nu se încred în Trump, 78% nu îi acordă simpatia lor lui Xi, iar 73% nu îl privesc cu ochi buni pe Putin. Sondajele au fost efectuate înainte de otrăvirea politicianului rus din opoziție Aleksei Navalnîi.În Germania, încrederea în Trump este mai mică decât media celorlalte 12 țări, dar încrederea în Putin este mai mare, atingând un procent de 31%. În cazul lui Xi Jinping, 18% sunt pentru, comparativ cu anul trecut, când procentul era de 28%.Angela Merkel a obținut cele mai bune scoruri în Olanda (88%), precum și în Danemarca și Suedia (87% fiecare). Popularitatea cancelarului german are gradul cel mai scăzut în Italia (50%). Italienii, pe de altă parte, au opinii mai bune decât germanii în privința lui Putin.În timp ce președintele american în funcție, Donald Trump, și rivalul său Joe Biden își desfășoară campaniile electorale emițând atacuri împotriva Chinei, o majoritate clară a germanilor (55%) consideră în prezent China drept liderul economic la nivel mondial, doar 17% acordând această poziție Statelor Unite ale Americii.În ansamblu, respondenții din cele 13 țări, cu un procent de 48%, plasează China în avans. Doar unul din trei numește SUA și numai cetățenii Coreei de Sud și ai Japoniei amintesc de SUA atunci când sunt întrebați despre conducerea economică globală.