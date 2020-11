Moody's ridică ratingul datoriei Greciei până la Ba3

Moody's se referă la „reformele în curs”, în special la nivel instituțional, pentru a justifica actualizarea ratingului. Datoria grecească se află la cel de-al 13-lea nivel din 21.În ianuarie, agenția de rating Fitch a ridicat, de asemenea, ratingul grecesc cu o notă.Standard and Poor's și-a menținut ratingul BB în aprilie, în timp ce și-a redus perspectivele din cauza efectelor economice ale pandemiei Covid-19.„Implementarea reformelor structurale a fost puternică” de la ultima evaluare a datoriei Greciei de către Moody's în martie 2019.„Îmbunătățirile vizibile în instituții și guvernanță” au dus în special la „o creștere a impozitelor colectate” datorită „respectării mai bune a normelor”, justifică Moody's pentru care „riscul unei schimbări de tendință în următorii câțiva ani este slab”.Grecia beneficiază, de asemenea, de perspectiva planului european de redresare, „din care va fi principalul beneficiar ținând cont de Produsul Intern Brut” cu 32 miliarde de euro, parțial sub formă de împrumuturi și reprezentând 17% din PIB-ul său din 2019.Cu toate acestea, „vor mai fi necesari câțiva ani înainte ca efectul deplin al reformelor să fie pe deplin vizibil”, în special din cauza pandemiei Covid-19.O îmbunătățire mai rapidă decât se aștepta în raportul datoriei publice, pentru care Moody's anticipează un vârf de 200% din PIB în 2020, înainte de un declin in 2021, ar fi totuși o tendință susceptibilă de a îmbunătăți ratingul, subliniază în cele din urmă agenția.