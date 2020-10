Spania: Peste 11.000 de migranți au sosit în Insulele Canare anul acesta

Arhipelagul spaniol aflat în largul coastei de nord-vest a Africii s-a confruntat cu un număr masiv de noi sosiri comparativ cu anul trecut, punând presiune pe resursele sale și determinând guvernul regional să anunțe că a fost copleșit.Potrivit cifrelor Organizației Internaționale pentru Migrație (IOM), 11.006 de migranți au ajuns până acum în Insulele Canare din luna ianuarie a acestui an, 4.925 sosind doar în luna octombrie.Spre comparație, anul trecut 2.557 de migranți au ajuns în arhipelag, aproape dublu față de cei 1.307 din 2018.Se estimează că 414 de persoane au murit încercând să ajungă în Canare în acest an, comparativ cu 210 anul trecut. Sâmbătă, cel puțin 140 de persoane au murit după ce o ambarcațiune care se îndrepta înspre insule a luat foc și s-a scufundat în largul coastei Senegalului.Experții în probleme de migrație cred că ruta Atlantică din Africa în Europa a fost reactivată de grupurile de traficanți de persoane ca răspuns la factori socio-economici și conflictele din Africa, în timp ce restricțiile legate de pandemie și închiderea granițelor au făcut mai dificile alte rute.Hana Jalloul, care a devenit în luna ianuarie secretar de stat pentru migrație în coaliția de guvernare socialistă, a declarat pentru The Guardian că sosirile pun infrastructura Insulelor Canare sub o presiune nemaiîntâlnită de ani de zile.„Ca să vă faceți o idee, am avut același număr de sosiri într-o săptămână cât pe parcursul întreg anului trecut”, a declarat aceasta.Deși criza nu este la fel de stringentă ca în 2006, când 31.000 de migranți au ajuns în Canare, Jalloul afirmă că situația subliniază nevoia unei abordări inteligente și multilaterale cu privire la fluxul de persoane.„Migrația este un fenomen istoric și nu o să se oprească din cauza unei pandemii sau crize economice”, afirmă aceasta, adăugând că „este clar pentru toată lumea că nu vom putea gestiona acest fenomen dacă nu lucrăm în țările de origine”.Secretarul de stat spaniol afirmă că autoritățile trebuie să se concentreze de asemenea și asupra „mafiilor care îi abuzează pe acești oameni și le vând un vis care duce la moartea lor pe mare”.Jalloul susține că gestionarea adecvată a migrației este esențială pentru Europa întrucât este „un continent care îmbătrânește” dar și unul care celebrează diversitatea socială și culturală.„Noi nu vedem migrația deloc ca o problemă: noi vedem oamenii care mor pe mare drept problema și existența mafiilor ca o problemă. Acolo trebuie să muncim dar imigrația ca atare nu este o problemă pentru noi”.Aceasta a subliniat de asemenea că pandemia a dezvăluit dependența Spaniei față de persoanele născute peste mări, afirmând că „acestea sunt cele care au avut grijă de oameni acasă și în azilurile de bătrâni”.Jalloul, care a vizitat Insulele Canare în luna februarie, afirmă că prejudecățile și stereotipurile adesea maschează eforturile incredibile pe care oamenii și le asumă pentru a scăpa de sărăcie și violență.