Elon Musk afirmă că nu se va vaccina împotriva COVID-19

Musk a făcut afirmația în timpul unui interviu acordat jurnalistei Kara Swisher de la New York Times publicat luni. În timpul conversației Swisher l-a întrebat pe CEO-ul Tesla dacă el sau familia sa se vor vaccina împotriva COVID-19 la care Musk a răspuns că nu o vor face fiindcă „nu sunt în categoria de risc pentru COVID”.Swisher l-a întrebat pe miliardarul sud-african și despre comentariile făcute mai devreme în cursul anului despre măsurile de carantină introduse pentru a încetini răspândirea coronavirusului. Musk a declarat din nou că se opune introducerii carantinei, afirmând că aceasta nu „servește binelui superior”.„În principiu lucrul de făcut ar fi fost să nu avem o carantină pentru întreaga țară ci, cred eu, carantinarea oricui este în pericol până la trecerea furtunii”, a afirmat Musk care în luna martie prognoza că vor exista „aproape zero noi cazuri” până la sfârșitul lunii aprilie.Musk a făcut afirmații similare și în trecut, inclusiv în timpul unui interviu acordat în luna iulie pentru New York Times în care a afirmat că tinerii și copiii nu sunt în pericol din cauza COVID-19, în pofida dovezilor că persoanele tinere se pot îmbolnăvi grav și chiar deceda din cauza coronavirusului.Musk a ignorat de asemenea datele care arată că un procent semnificativ din cei afectați sunt asimptomatici.Studiile au arătat de asemenea că măsurile de carantină au prevenit sute de mii de decese iar întârzierile în implementarea ordinelor de izolare au provocat zeci de mii de fatalități.Însă opinia lui Musk privind vaccinarea împotriva COVID-19 o oglindește pe cea a unei treimi din americani. Un sondaj realizat recent de Ipsos MORI a găsit că 33% din americanii intervievați declară că nu se vor vaccina împotriva coronavirusului din cauza îngrijorărilor legate de efectele secundare și 20% din respondenți se declară împotriva vaccinurilor în general.Musk a fost un critic împotriva măsurilor de prevenire a răspândirii coronavirusului încă de la începutul implementării lor, afirmând despre acestea că sunt „stupide” și despre pandemie că este o „panică”. CEO-ul Tesla a promovat medicamentul antimalarie hidroxiclorochină drept tratament pentru coronavirus și s-a declarat sceptic cu privire la numărul deceselor cauzate de COVID-19.Când Comitatul Alameda din California, unde este situată una din fabricile Tesla, a refuzat să permită companiei reluarea producției, Musk a repornit oricum fabricarea de mașini electrice, afirmând că este dispus să fie arestat din cauza asta.În timpul conversației avute luni cu jurnalista Kara Swisher, CEO-ul Tesla a catalogat autoritățile comitatului ca fiind motivate de „un exces de zel” și a declarat că răspunsul acestora la pandemie a fost „o bătaie de joc”.