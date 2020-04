Elon Musk este Covidiotul tech nr. 1 din vremea pandemiei

O carieră lungă în presă, mai ales în lumea celebrităților, te învață că, indiferent de vârsta la care oamenii devin celebri, este aceea la care maturitatea lor dispare. Doar că în industria tech lucrurile sunt puțin diferite. Se pare că barosanii tech dezvoltă un fel de complex Isus încă de la prima lor mare afacere – cred că ei (și numai ei) pot salva omenirea, deoarece, așa cum le spun acoliții și mamele, sunt chiar geniali.





Vezi: Travis Kalanick (Uber), Mark Zuckerberg (Facebook), Jeff Bezos (Amazon) și în special Elon Musk.

Tipul din spatele lui Tesla, The Boring Company și SpaceX – cel care este convins că poate face planeta Marte locuibilă - și-a expus cu efecte periculoase aroganța în timpul pandemiei mondiale coronavirus. Iată o serie de exemple recente din opiniile sale aruncate nestăvilit:

6 martie: „panica din jurul coronavirusului este o prostie”, a pus Musk pe Twitter pentru cele 32 de milioane de urmăritori.

16 martie: „poate că merită luată clorochină pentru C19”, la fel. (În unele cazuri, tratamentul a produs efecte secundare înspăimântătoare, iar un mic studiu de testare a fost oprit din cauza riscului de complicații cardiace fatale)

16 martie: Musk a sfidat ordinul de izolare la domiciliu și a păstrat deschisă fabrica din Silicon Valley, spunând muncitorilor că este „business as usual”. Mai mulți muncitori de la Tesla au fost testați pozitiv cu COVID-19 de atunci. Oficiali din Alameda County, Calif., au spus pe 18 martie că fabrica redusese forța de muncă, dar 2.500 de oameni mergeau încă la lucru.

17 martie: conform BBC, Musk a spus „Copiii sunt esențialmente imuni” la virus. Este cu totul fals: un raport de la începutul lui aprilie al CDC a confirmat contagiunea la copii în toate cele 50 de state.

28 martie: „Mulți doctori nu tratează pacienți de teamă să nu dea sau să ia COVID-19”, a pretins el.

31 martie: Musk a pus pe Twitter că se repede în ajutor! „Avem ventilatoare aprobate de FDA disponibile. Le vom expedia la spitale din toată lumea în regiunile unde livrează Tesla. Dispozitivele și costurile de expediție sunt gratis. Singura cerință este ca aparatele să fie folosite imediat pentru pacienți, nu stocate în depozite”. S-a dovedit că a trimis de fapt aparate BiPAP vechi de cinci ani pentru apneea de somn, care nu pot fi utilizate pentru a trata pacienți cu coronavirus în terapie intensivă.

5 aprilie: a pus din nou pe Twitter „actualizare la dezvoltarea ventilatoarelor Tesla” – își face Musk propriul echipament medical?

16 aprilie: Musk pune pe Twitter „lista parțială a spitalelor cărora Tesla le-a trimis ventilatoare”. O zi mai târziu, CNN contactează spitalele, care confirmă că nu au primit ventilatoare, ci aparate BiPAP pentru apnee.

Nu este prima oară când promite că face pasul pentru a deveni erou, dar eșuează. Amintiți-vă anunțul lui că va „salva” echipa tailandeză de fotbal captivă într-o peșteră în 2018. Musk a oferit un submarin pentru copii de la Boring Company, despre care experții au spus că nu va fi corespunzător – ceea ce s-a și demonstrat în procesul de salvare.

Când scafandrul britanic Vern Unsworth, cel care fost de fapt eroic în salvarea copiilor, l-a criticat pe Musk spunând că barosanul tech a folosit oportunitatea pentru relații publice, Musk l-a acuzat că este un „pedo guy”. Numai după ce Unsworth l-a amenințat că-l dă în judecată, Musk a emis scuze, rare pentru el. A urmat un proces urât pentru defăimare, pe care Musk l-a câștigat în cele din urmă.

Un an mai târziu, Vanity Fair a publicat un articol cu titlul „Un tip de că...t: Cum i-a păcălit Musk pe investitori, i-a fraudat pe contribuabili și a pariat cu Tesla pentru a salva Solar City”.

S-a scos în evidență cum au finanțat contribuabilii din statul New York cu aproape un miliard de dolari visul lui Musk despre Solar City – o fabrică solară care făcea parte din controversatul program al guvernatorului Andrew Cuomo „Miliardul Buffalo” pentru revitalizarea econmiei din nordul statului. În cele din urmă, au fost create doar 750 de locuri de muncă la fabrică și proiectul a fost învăluit într-un uriaș scandal federal de trucare a licitațiilor care a condus la căderea principalilor consilieri și contractanți ai lui Cuomo.

În noiembrie 2019, The Buffalo News a informat că Tesla a procedat la o reducere a valorii contabile a uzinei de 854 milioane de dolari: „Statul New York a cheltuit 958,6 milioane de dolari pentru a construi fabrica de panouri solare a lui Tesla Inc. din South Buffalo și a cumpăra o mare parte din echipamente. Acum auditorii spun că clădirea și echipamentele valorează sub 75 de milioane, adică 8% din ce a băgat statul în fabrica de la RiverBend”. La jumătatea lui februarie, fabrica numită acum Gigafactory 2 trebuia să mai angajeze încă 360 de oameni până la 30 aprilie, pentru a atinge cota de angajare de 1.460, sau să „plătească o penalizare de 41,2 milioane de dolari statului, pentru fiecare an de nerealizare”, conform lui Albany Business Review.

Elon, este momentul să respiri adânc și să te gândești - și poate să și cercetezi lucrurile pe care nu le-ai făcut – înainte de a vorbi. Ia exemplu de la fondatorul lui Twitter, Jack Dorsey, și pune-ți banii acolo unde este și gura ta mare (fără a mai croncăni constant despre asta). Dorsey, care a făcut echipă cu Rihanna și Jay-Z și a donat 6,2 milioane de dolari fondului pentru COVID-19, a anunțat recent crearea lui Start Small LLC, folosind un miliard din banii personali pentru a „dezarma pandemia”. După aceea fondul se va „orienta înspre ... sănătate și educație pentru fete”.