Fostii membri ai familiei regale a Germaniei își doresc bogățiile înapoi, dar legăturile din trecut cu Hitler îi împiedică

Dar, împreună cu castelul și bogăția, prințul Georg a moștenit și o luptă juridică foarte complicată și, uneori, urâtă cu autoritățile pentru a revendica o avere de familie confiscată după căderea naziștilor.







„Îl văd drept datoria mea”, spune el pentru CNN, în primul său interviu TV pe această temă. „Cred că familia mea ar fi de acord pe deplin să continue aceste afirmații, indiferent dacă judecătorii vor judeca în favoarea noastră sau nu”.













Ce spune legea. Cum judeci păcatele strămoșilor?

Între familia prințului Georg și o moștenire de o valoare monetară și culturală nespusă este o lege germană formulată pe larg care descalifică pe cei care i-au ajutat pe naziști să intre în putere de la restituire sau compensare pentru bunurile pierdute. Pentru a înțelege lupta legală de astăzi, trebuie să vă întoarceți mai mult de un secol într-un capitol sumbru al istoriei germane.





Care ar fi impactul unei decizii favorabile prințului Georg

Și dincolo de comorile istorice în joc, cazul dă naștere, în cele din urmă, la o întrebare pe care societatea germană s-a confruntat de mult cu: cum să judeci păcatele strămoșilor tăi?

















O fotografie de familie incomodă: bunicul în uniformă nazistă



Dovada acestui lucru, spune el, poate fi văzută în 1940, când zeci de mii de oameni au ieșit pe străzile Potsdamului pentru a jeli moartea fiului prințului moștenitor.







Sau în 1944, când secretarul lui Hitler și-a amintit că, în urma unei tentative de asasinat eșuate asupra sa, Hitler a spus: „credeți-mă, va ieși la iveală faptul că adevăratul instigator este Prințul Moștenitor!” El nu era, iar paranoia lui Hitler este bine documentată. Dar suspiciunea lui Hitler demonstrează că l-a văzut pe prințul moștenitor ca pe o amenințare, nu ca pe un aliat, spune prințul Georg.





Cât de important a fost cu adevărat prințul Wilhelm pentru Hitler? Istoricii nu se pun de cord



"Era într-o poziție foarte dificilă pentru că ... Dacă ar fi arătat mai multă opoziție - ceea ce acum i se reproșează că nu face - nu am idee dacă aș sta aici", spune el, explicând că un unchi îndepărtat a fost trimis într-un lagăr de concentrare pentru că a făcut exact asta.





Cu toate acestea, prințul Georg susține, de asemenea, că Wilhelm nu avea nici puterea, nici influența pentru a împiedica ascensiunea dictatorului.



„În acest moment, prințul moștenitor nu avea influența politică pentru a contribui substanțial la ascensiunea regimului nazist”, a spus prințul Georg.



Aceasta a fost chiar poziția luată de Chris Clark, istoric la Colegiul St Catharine's al Universității Cambridge, într-o lucrare de cercetare din 2011 comandată de familia prințului Georg, Casa Hohenzollern.



"Acesta este un fost prinț fără putere", a declarat Clark pentru CNN. "Nu era respectat pe scară largă. Era un playboy ... îi plăcea aspectul lui Hitler, simpatiza cu partidul nazist, dar de fapt nu a devenit un nazist.



„Lipsa de talent politic (prințul moștenitor Wilhelm), lipsa unei rețele puternice și lipsa unei poziții oficiale din care să poată exercita puterea au însemnat că, oricât ar vrea să-l ajute pe Hitler, ajutorul său nu a fost deosebit de eficient."





O mulțime de experți nu au fost de acord cu Clark - sugerând complexitatea acestei bătălii juridice de lungă durată. Acum, istoricul australian-britanic spune că s-a răzgândit, citând dovezi recent descoperite care arată că prințul moștenitor a avut mai multă influență publică decât se credea inițial.



„Asta se întâmplă în istorie”, spune el. „Aflăm lucruri noi, ne răzgândim”.



Această nouă dovadă a fost dezgropată de Stephan Malinowski, un istoric de la Universitatea din Edinburgh, ale cărui cercetări au concluzionat că prințul moștenitor a contribuit în mod semnificativ la regimul nazist. Malinowski, care a refuzat să fie intervievat pentru această poveste, este unul dintre cei patru istorici însărcinați de guvern și de familia prințului Georg să investigheze relația dintre Wilhelm și naziști.



CNN a intervievat cinci istorici suplimentari pentru această poveste, dintre care patru sunt acum de partea lui Malinowski, deși cei mai mulți au fost de acord că nicio parte nu are un caz foarte solid.



Printre aceștia se numără John Rohl, care a spus că prințul moștenitor s-a lăudat odată cu "că i-a transpus de fapt 2 milioane de voturi lui Hitler" și Stephanie Middendorf, care susține că a ajutat naziștii să devină mai plăcuți pentru elitele clasei superioare.



Dar există și alții care susțin poziția inițială a lui Clark - istorici precum Wolfram Pyta, a cărei lucrare de 155 de pagini, comandată tot de Casa Hohenzollern, a concluzionat că prințul moștenitor „a respins în mod activ sistemul nazist”. Sau, istoricul independent Benjamin Hasselhorn, care a declarat pentru CNN că prințul moștenitor „a oferit sprijin [naziștilor], dar nu un sprijin substanțial”.



Legea privind compensațiile din 1994 garantează în mod eficient că guvernul german nu este obligat să compenseze giganții industriali - precum Volkswagen și BMW - care au sprijinit ascensiunea naziștilor la putere și s-au bazat pe munca forțată din lagărele de concentrare, pentru a construi mașini în timpul celui de-al doilea război mondial. Ambele companii și-au recunoscut responsabilitatea istorică și au plătit despăgubiri victimelor.





Dar intenția legii este neclară atunci când vine vorba de membrii fostei familii regale.



Așezate pe un vârf de deal abrupt din sudul Germaniei, turnurile izbitoare ale Castelului Hohenzollern se ridică în contrast cu peisajul rural care le înconjoară. Cetatea este sediul ancestral al ultimei familii imperiale din Germania. Dacă țara ar avea încă o monarhie astăzi, proprietarii castelului ar fi familia sa regală, condusă de Georg Friedrich, al cărui titlu ceremonial este și numele său de familie legal: Prințul Prusiei.În interior, viitorul prinț Kaiser Georg își ridică capul spre un arbore genealogic pictat pe peretele din spatele lui. El descrie cu mândrie descendența sa, care se remarcă prin secole de regi și regine care au condus peste Prusia (o zonă odinioară vastă care cuprindea părți din Germania modernă, Polonia, Lituania, Rusia și Danemarca) prin monarhi germani precum bunicul său, Kaiser-ul care a condus țara în Primul Război Mondial.Potrivit prințului Georg, vasta colecție de peste 10.000 de articole include de la lucrări de artă de neprețuit la moștenirile opulente ale celei mai puternice și importante familii a istoriei germane.Cazul a fost depus pentru prima dată în urmă cu zeci de ani, dar a provocat recent furie și indignare în rândul publicului german, dintre care mulți cred că nu are dreptul la nimic. Și unii istorici sunt sceptici cu privire la afirmațiile sale.În 1918, după înfrângerea din Primul Război Mondial, țara și-a abandonat familia regală pentru a deveni republică și democrație. Kaiserul de atunci și familia sa au renunțat la puterea lor, dar au reușit să păstreze o parte substanțială a averii pe care o adunaseră de-a lungul secolelor: castele, terenuri, opere de artă, coroane, săbii și bijuterii. Ex-regii au plecat apoi în exil în Olanda.După cel de-al doilea război mondial, Germania a fost împărțită în vest și est, Uniunea Sovietică comunistă și Republica Democrată Germană preluând controlul asupra acesteia din urmă și confiscând proprietățile cetățenilor obișnuiți și ex-regali. Marea majoritate a averii regale germane de atunci private a căzut pe partea greșită a Cortinei de Fier. Ar dura aproape o jumătate de secol până când Zidul Berlinului va cădea.La scurt timp după aceea, în anii 1990, o Germania reunificată a adoptat o lege care permite oricui a cărui proprietate a fost expropriată să o revendice. Milioane de familii obișnuite care fugiseră din Germania de Est au folosit legislația pentru a-și revendica casele. Dar legea a venit cu o precizare foarte specifică: Cei care „au susținut în mod substanțial” naziștii nu erau eligibili.Toate acestea înseamnă că o reclamație juridică complexă dezbătută în 2020 depinde, în cele din urmă, de acțiunile unui singur om din anii 1930: străbunicul prințului Georg (și fiul ultimului Kaiser al Germaniei, Wilhelm II), prințul moștenitor Wilhelm.Rezultatul are potențialul de a schimba segmente mari de colecții de muzee din mâinile publice în cele private."O decizie judecătorească aduce cu sine pericolul unei decizii în favoarea Casei Hohenzollern și, în cel mai rău caz, a scoaterii la scară largă a obiectelor din colecțiile instituțiilor culturale", a declarat un purtător de cuvânt al ministerului german al Culturii pentru CNN.„În schimb, o soluționare extrajudiciară ar face posibilă evitarea unor proceduri judiciare îndelungate și ar oferi o bază viabilă pentru cooperarea dintre Casa Hohenzollern și instituțiile culturale afectate”, spune acesta.Printul Wilhelm la o adunare nazista (sursa: Associated Press of Great Britain/John Rohl )La Castelul Hohenzollern, prințului Georg i se arată o fotografie pe care a mai văzut-o: este străbunicul său prințul moștenitor Wilhelm, în 1933, îmbrăcat într-o uniformă militară și o banderolă nazistă. Stă deasupra unei mari svastici la un miting de 80.000 de membri ai SA, un grup paramilitar nazist. În acest moment, Wilhelm se întorsese din exil cu condiția să nu se implice în politică - o promisiune pe care se pare că nu o putea respecta.„Este foarte greu să te uiți”, spune prințul Georg. "Aceste imagini sunt foarte puternice. Mai ales atunci când vezi zvastica pe brațul lui. Îți face întotdeauna respirația să te oprești și te întrebi, de ce poartă asta?"Prințul Georg spune că străbunicul său ar fi putut purta o zvastică, dar motivația sa principală a fost să readucă monarhia la putere - și a crezut că Hitler ar putea face acest lucru. Liderul nazist poate chiar a luat în calcul posibilitatea.„Prințul moștenitor a fost condus de ideea de a reveni la monarhie sau de a reveni la tron”, spune prințul Georg despre străbunicul său. "Dar a fost indus în eroare și de ideea că ar putea fi mai bine să-i liniștiți pe naziști, cel puțin la început".Curând a devenit clar că Hitler nu avea planuri să predea nimănui puterea. Daily Mirror a raportat că prințul moștenitor a fost „dezamăgit de atitudinea schimbată a lui Hitler față de monarhie”, deși totuși a continuat să îl susțină public."El a crezut că ar putea ajuta naziștii să mențină controlul și să-i conducă (pe o cale diferită), ceea ce ar fi putut fi mai norocos pentru țara noastră", a spus prințul Georg. „Și judecând de acum, aceasta a fost o concepție greșită oribilă”.În loc să permită ascensiunea lui Hitler, Wilhelm și fosta familie regală au fost, conform lecturii prințului Georg, „văzute ca o amenințare constantă” datorită popularității lor continue cu unele segmente ale publicului.