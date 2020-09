VIDEO Decizia din cazul Breonna Taylor aduce noi proteste violente în SUA: Doi polițiști au fost împușcați

Proteste Louisville in cazul Breonna Taylor

Marele juriu a decis că niciunul dintre cei ofițeri albi de poliție implicați în raidul ce s-a soldat cu moartea Breonnei Taylor, persoană de culoare nu va fi pus sub acuzare pentru moartea ei, doar unul dintre polițiști urmând să fie judecat pentru punerea în pericol a vecinilor ei.Decizia vine la peste șase luni după ce Taylor, 26 de ani, angajată a serviciilor de urgență, a fost ucisă în fața prietenului ei, care era înarmat, după ce trei polițiști au forțat intrarea în casa ei cu un madat de percheziție emis într-un dosar de trafic de droguri.Moartea ei a devenit unul dintre simbolurile lunilor de proteste ce au avut loc în Statele Unite contra injustiției rasiale și a brutalității poliției.După anunțul deciziei marelui juriu, protestatarii au ieșit imediat pe străzile celui mai mare oraș din Kentucky și au mărșăluit timp de mai multe ore, scandând ”Nicio viață nu contează, dacă nu contează viața unei persoane de culoare” ("No lives matter until Black lives matter”).Demonstrațiile au rămas în general pașnice, până când au izbucnit focuri de armă, după ce poliția a încercuit protestatarii rămași la venirea nopții, ordonând mulțimii să se disperseze, în condițiile în care mai era jumătate de oră până la 21.00, când intra în vigoare o interdicție de circulație.Potrivit unui reporter Reuters, focurile de armă au început la câteva momente după ce poliția a tras cu gaze lacrimogene și grenade de șoc.