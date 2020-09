Subiectele zilei: Băsescu, despre Nicuşor Dan: Pentru o astfel de înregistrare, nepotul meu a făcut trei ani de închisoare; Mircea Radu recunoaște că a încasat dublu de la TVR față de cât a scris în declarația de avere; Cazul Navalnîi: "Mereu după același tipar"

. Unul dintre cei mai temuti membri ai lumii interlope de la Chisinau, Ioan Gusan, zis Nicu Patron, a fost declarat nevinovat, luni, de Curtea de Apel Bucuresti. Decizia poate fi contestata cu apel la Inalta Curte. Nicu Patron, care detine titlul de "Hot in lege" acordat mafiotilor din fostul spatiu sovietic, a fost trimis in judecata de DIICOT, fiind acuzat ca a infiintat doua fabrici clandestine de tigari. El fusese condamnat initial, in noiemebrie 2016, la 14 ani si opt luni de inchisoare, dar Inalta Curte a decis, in ianuarie 2018, rejudecarea cazului, scrie Ziare.com