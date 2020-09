Marea Britanie: Poliția a declarat starea de ”incident major” după o serie de înjunghieri în centrul orașului Birmingham

Poliția din orașul britanic Birmingham a confirmat că a vut loc un ”incident major”, anunțul venind după informații că mai multe persoane au fost înjunghiate imediat după miezul nopții, potrivit Reuters.

Our reporter @JoshGiltrap is at the scene as multiple armed officers make an arrest on Colmore Row in Birmingham city centre #HeartNews pic.twitter.com/A1os7NMZJF