VIDEO Noi confruntări între poliție și protestatari în Belarus. Tentativă de ucidere a Svetlanei Tihanovskaia (Șef KGB)

Noi ciocniri între poliția din Belarus și protestatari au loc la Minsk pentru a doua seară la rând luni după ce președintele Alexander Lukașenko a câștigat cu o majoritate zdrobitoare de voturi un scrutin contestat, a spus un martor Reuters.

Police using pepper spray to disperse protesters at Vostochniy bus station in Minsk https://t.co/2jKBPokD85 #Belarus pic.twitter.com/V6dv9kxE2P