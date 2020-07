Pompeo susține cu trupele americane au ucis 300 de ruși în Siria care amenințau securitatea SUA

Rusia sprijină militar regimul președintelui sirian Bashar al-Assad.







Rusia a dezminţit în iunie informaţiile publicate în New York Times conform cărora serviciile de informaţii americane sunt convinse că Moscova a oferit prime unor combatanţi apropiaţi talibanilor pentru a ucide soldaţi ai Occidentului în Afganistan.



„Aceste acuzaţii nefondate şi anonime care afirmă că Moscova se află în spatele morţii unor soldaţi americani în Afganistan au dus deja la ameninţări directe la adresa vieţii unor angajaţi ai ambasadelor ruse de la Washington şi Londra”, a notat pe Twitter ambasada rusă în SUA, conform



Într-un alt mesaj, ambasada i-a cerut ziarului NYT „să înceteze să fabrice informaţii false” şi autorităţilor americane „să ia măsuri eficiente” pentru a asigura securitatea angajaţilor.



Potrivit unor responsabili anonimi citaţi de NYT, o unitate a serviciilor de informaţii ale armatei ruse a distribuit discret bani unor combatanţi islamişti sau unor criminali înarmaţi apropiaţi talibanilor pentru a ucide soldaţi americani sau ai NATO în Afganistan. „Aceste acuzaţii nefondate şi anonime care afirmă că Moscova se află în spatele morţii unor soldaţi americani în Afganistan au dus deja la ameninţări directe la adresa vieţii unor angajaţi ai ambasadelor ruse de la Washington şi Londra”, a notat pe Twitter ambasada rusă în SUA, conform Agerpres Într-un alt mesaj, ambasada i-a cerut ziarului NYT „să înceteze să fabrice informaţii false” şi autorităţilor americane „să ia măsuri eficiente” pentru a asigura securitatea angajaţilor.

În cadrul unei audieri parlamentare, secretarul de stat a fost interogat în mai multe rânduri de senatorii democrați cu privire la „bonusurile rusești”, și anume acele recompense ale Rusiei pentru talibani pentru uciderea soldaților americani în Afganistan.Președintele SUA, Donald Trump, a declarat săptămâna aceasta că „nu a discutat niciodată” acest lucru cu omologul său rus Vladimir Putin în recentele sale apeluri telefonice. "Nu am discutat deloc despre acest lucru. A fost o convorbire pentru a discuta alte lucruri, iar, sincer, aceasta este o problemă despre care mulţi oameni au spus că este ştire falsă", a spus Trump.Mike Pompeo nu a lămurit dacă el a ridicat problema cu propriul omolog rus, Sergey Lavrov."Pot asigura poporului american că de fiecare dată când am vorbit cu ministrul de externe Lavrov, am ridicat probleme care pun în pericol interesele americane, indiferent dacă este vorba despre soldații noștri din Siria, soldații noștri aflați pe teren în Afganistan sau ce se întâmplă în Libia ", a declarat el evitând un răspuns ferm.Presat de întrebări cu privire la atitudinea lui Donald Trump, el a încheiat spunând: „Nu cred că există nicio îndoială în mintea tuturor liderilor ruși, inclusiv Vladimir Putin, că Statele Unite United se așteaptă să nu-i omoare pe americani"."Vă pot asigura că cei 300 de ruși care au fost în Siria, care au amenințat America și care nu mai sunt din această lume înțeleg și acest lucru", a adăugat el.Mike Pompeo nu a spus la ce incident face referire, dar au existat numeroase rapoarte de atacuri aeriene care au ucis ruși în februarie 2018 în apropierea orașului sirian Khasham.Cotidianul New York Times, care a dezvălui afacerea recompenselor rusesti, scria că Moscova intenționează să răspundă la atacurile care au ucis sute de luptători pro-Damasc, precum și mulți mercenari ruși.