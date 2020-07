Thailanda: Scădere a cererii pentru produse din cocos după un raport care acuza industria că folosește maimuțe abuzate pentru culegerea fructelor

Mai multe lanțuri de magazine din Marea Britanie au anunțat mai devreme în cursul lunii că vor înlătura laptele de cocos de pe rafturi după publicarea unui raport de către People for Ethical Treatment of Animals (PETA) în care organizația afirma că nucile de cocos din Thailanda sunt culese de către maimuțe abuzate.„Am asistat la o scădere a vânzărilor cu 20%, 30% (comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut”, a declarat Aphisak Theppadungporn, directorul Theppadungporn Coconut Co. Ltd, unul din cei mai mare producători și exportatori de lapte de cocos din Thailanda.PETA a respins afirmațiile guvernului thailandez potrivit cărora folosirea maimuțelor în industrie este aproape „inexistentă”. Potrivit raportului ONG-ului majoritatea nucilor de cocos thailandeze sunt strânse de către maimuțe capturate din sălbăticie.Însă Aphisak afirmă că firma sa strânge dovezi și documente care să arate că maimuțele nu au fost folosite în operațiunile companiei, anunțând că a început auditarea plantațiilor în luna ianuarie și că din 100 verificate până acum niciuna nu a fost descoperită să folosească maimuțe.Thailanda a produs anul trecut peste 806.000 de tone de nuci de cocos și a exportat lapte de cocos în valoare de aproape 400 de milioane de dolari.Wirat Saengjun, proprietarul unei plantații din apropierea Bangkok-ului afirmă că în prezent vinde în jur de jumătate din numărul nucilor de cocos la jumătate din prețul practicat la începutul anului, forțându-l să își reducă forța de lucru.„Laptele de cocos nu se vinde prea bine. E probabil din cauza știrilor”, a declarat acesta, referindu-se la raportul PETA.