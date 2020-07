VIDEO Protestele din Portland: Procurorul statului Oregon cere în justiție o ordonanță care să împiedice agenții federali să aresteze manifestanți

Federal police strike protester with baton, use pepper spray and tear gas outside courthouse in Portland pic.twitter.com/VX2xTVaaYq — Zane Sparling (@PDXzane) July 19, 2020

















În Portland, moartea americanului de culoare George Floyd în timp ce era arestat a declanșat, ca în multe alte orale, proteste împotriva brutalității poliției și a rasismului.În această săptămână, au existat mai multe relatări legate de reținerea unor protestatari de către agenți federali care circulau în mașini nesemnalizate Guvernul federal a argumentat că încearcă să restabilească ordinea în oraș.Sindicatul polițiștilor din Portland a cerut în această săptămână parlamentarilor locali și naționali să „apere Portlandul” și au afirmat că violențele nocturne și distrugerea de bunuri “nu mai au nicio legătură cu George Floyd, dreptate socială sau reforma poliției”.“Este timpul ca aleșii noștri să se ridice și să apere Portland. Condamnați violențele și incendierile, jafurile și distrugerea de bunuri,‘' potrivit unei declarații a Portland Police Association. “Acest lucru nu poate continua”.Sâmbătă noaptea, mai mulți oameni au dezmembrat un gard care fusese amplasat cu câteva ore înainte în jurul tribunalului federal din oraș. Biroul procurorului general din Oregon a scris pe Twitter că acel gard avea ca scop "dezescaladarea tensiunilor dintre manifestanți și forțele de ordine” și a cerut protestatarilor să renunțe la acțiunea de dezmembrare.Un reporter de la The Portland Tribune a postat pe Twitter o înregistrare în care ofițeri federali lovesc cu bastonul și folosesc un spray iritant împotriva unui protestatar care nu pare să fie violent și stă nemișcat în timp ce este lovit.Totodată, poliția declarat o stare de revoltă în afara clădirii Portland Police Association, în nordul orașului, unde a fost semnalat și un incendiu, care a fost ulterior stins.Procurorul general din Oregon Ellen Rosenblum cere o ordonanță care să împiedice agenții de la Department of Homeland Security, US Marshals Service, US Customs and Border Protection și Federal Protection Service să mai rețină oameni în Portland."Aceste tactici trebuie să înceteze," a afirmat Rosenblum, într-o declarație. "Nu doar că împiedică oamenii să-și exerseze drepturile prevăzute în Primul amendament de a protesta pașnic, dar creează și o situație și mai volatilă pe străzile noastre."