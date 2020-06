Șeful sindicatului polițiștilor din Minneapolis l-a descris pe George Floyd drept „un criminal violent” și pe protestatari „teroriști”

Locotenentul Bob Kroll, președintele Federației Ofițerilor de Poliție din Minneapolis, le-a luat apărarea celor patru ofițeri implicați în moartea lui Floyd, apărându-l inclusiv pe Derek Chauvin, polițistul care a îngenuncheat timp de aproape nouă minute pe gâtul afro-americanului. Chauvin este acuzat de omor iar ceilalți trei ofițeri au fost concediați.Kroll a criticat și autoritățile din Minneapolis și conducerea orașului pentru că nu au autorizat un uz de forță mai mare pentru a opri protestele.„Ceea ce nu este spus e istoricul de criminalitate violentă al lui George Floyd. Media nu va difuza asta. Am lucrat cu cei patru avocați ai apărării care îi reprezintă pe fiecare din indivizii concediați aflați sub cercetare penală, pe lângă avocații noștri de dreptul muncii care vor lupta pentru slujbele lor. Ei au fost concediați fără respectarea procedurilor”, a scris Kroll potrivit unei copii a scrisorii obținute de Star Tribune.Floyd a petrecut timp în închisoare fiind condamnat pentru furt calificat.După ce guvernatorul Minnesotei, Tim Walz, a afirmat că protestele sunt conduse de agitatori din afară, Kroll i-a descris pe demonstranți ca fiind extremiști organizați.„Această mișcare teroristă pe care o vedem acum a fost construită de-a lungul mai multor ani”, a afirmat acesta.Scrisoarea a atras o replică imediată din partea unui fost șef al poliției care a numit-o o rușine.Kroll, care a apărut alături de Donald Trump la un miting electoral și l-a descris drept „un președinte minunat” datorită susținerii pentru poliție, are un istoric lung de conflicte cu politicienii care au încercat să reformeze poliția din Minneapolis.În 2007 Kroll a spus despre congresmanul Keith Ellison, acum procuror general al Minnesotei, că este un terorist fiindcă a militat pentru reformarea departamentului de poliție.