Febră, teroare și zvonuri: Cum a trăit un tânăr din China infecția cu noul coronavirus

Când a fost infectat cu Covid-19? Tânărul de 27 de ani nu are nicio idee.Dar suspectează puternic o călătorie de la finalul lunii ianuarie, într-un tren încărcat cu călători, când mergea să petreacă Noul an lunar la el acasă, în Jingzhou.În acest mic oraș din Hubei (centru), provincia aflată în epicentrul epidemiei de coronavirus, a petrecut revelionul în 24 ianuarie la familia unui prieten."Dintr-o dată, corpul meu a devenit hiper-cald. Am început să intru în panică", a explicat el, pentru AFP.Coronavirusul ocupa deja prima pagină în presă. Iar cunoștințele sale din Wuhan, marele oraș unde virusul a apărut în decembrie, i-au povestit istorii teribile cu oamenii bolnavi."Dar nu voiam să merg la spital. Îmi ziceam că e cel mai bun loc să iau virusul, dacă nu-l aveam încă", adaugă Xiao Yao.Primul său reflex: să se îndepărteze de copilul prietenului lui, pentru a nu-l contamina.Tânărul a vrut să se întoarcă la părinții săi din comuna vecină. Dar era imposibil, drumul era blocat.Xiao Yao a decis atunci să doarmă la un hotel.A stat o săptămână acolo. Singurele sale mese: supă de tăieței instant, în condițiile în care magazinele și restaurantele din zonă erau închise.Tânărul a luat medicamente împotriva febrei și a consultat un doctor online. Acesta i-a spus că este posibil să fi contactat o infecție a căilor respiratorii."Eram foarte îngrijorat. M-am gândit să apelez la poliție pentru ca autoritățile locale să vină să mă ajute", a continuat Xiao Yao. În cele din urmă a renunțat deoarece nu era absolut sigur că a fost infectat cu Covid-19.Într-o noapte, tânărul crede că a avut halucinații și a văzut ceva zburând în camera de hotel.Dimineața, a realizat că era vorba de ... un liliac - animalul suspectat că este sursa virusului care a infectat peste 75.000 de oameni în China.În cele din urmă, autoritățile închid hotelul. Xiao Yao, cu o tuse puternică, revine la prietenul lui. Și acesta făcuse febră între timp.Împreună, decid să meargă la un spital improvizat instalat într-o uzină din cauza epidemiei. Sunt puși pe perfuzii, tratament cu antivirale și medicină tradițională chineză.În 4 februarie, atât de temutul diagnostic este pronunțat: Xiao Yao este infectat cu noul coronavirus.Strânge din dinți, în ciuda condițiilor spartane din spital. "Nu am putut să fac duș timp de 20 de zile. Nu aveam nici măcar prosoape"."Mâncarea avea un miros de dezinfectant încât mă făcea să vomit", spune elLucrurile devin și mai rele: Xiao Yao devine ținta zvonurilor în satul prietenului său."Oamenii spuneau că am fost transferat, incinerat și chiar că prietenul meu m-a invitat intenționat pentru a contamina populația locală", a adăugat el."Psihologic, eram la pământ. Deoarece din cauza mea, prietenul meu a fost contaminat și familia sa a fost plasată în carantină ..."Xiao Yao a putut părăsi în cele din urmă spitalul miercuri, după un test negativ, semn al vindecării sale. A fost transferat de autorități într-un centru de carantină unde trebuie să mai rămână câteva zile.Ca și alți pacienți, vrea să doneze plasmă sanguină care, în cadrul unui tratament experimental va fi transfuzată altor persoane infectate cu coronavirus pentru a le reduce încărcătura virală.Tânărul vrea acum să renunțe la locul său de muncă, o instituție media din Chengdu (sud-vest) și să revină să trăiască în provincia sa, pentru a fi mai aproape de familie."Nu mai vreau să mă mai zbat departe de aici", a explicat el.