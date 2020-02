Algeria aniversează un an de proteste prin noi demonstrații

Proteste masive in Algeria

Mii de algerieni se adună în capitala Alger pentru a sărbători prima aniversare a mișcării, cerand reforme profunde, informează Aljazeera Demonstranții s-au adunat în capitală Alger, pentru a comemora un an de la începutul unei mișcări de protest care a solicitat plecarea unui lider bolnav și reforme cuprinzătoare, inclusiv o revizuire a elitei de guvernare.Protestatarii au început organizarea manifestațiilor săptămânale la mijlocul lunii februarie a anului trecut, după ce Hotărârea Frontului pentru Eliberarea Națională (FLN) a anunțat că fostul președinte Abdelaziz Bouteflika, un octogenar în scaun cu rotile, rar văzut în public, va căuta un al cincilea mandat în funcție.La începutul lunii aprilie, mobilizarea populară total neașteptată, nemaivăzută în istoria modernă a țării,l-a obligat pe Bouteflika să-și prezinte demisia sub presiunea puternică a armatei. În săptămânile care au urmat, doi foști miniștri, mai mulți foști miniștri și oameni de afaceri proeminenți au fost arestați sub acuzații de corupție.În timp ce protestele săptămânale au continuat, alegerile prezidențiale controversate din decembrie au dat câștig de cauza fostului premier, un loialist al ex-președintelui Bouteflika, Abdelmadjid Tebboune, ales șeful statului, cifrele oficiale arătând doar 40 la sută din cei 24 de milioane de alegători eligibili care au votat.Dar manifestanții de vineri, la fel ca în săptămânile anterioare, au denunțat ceea ce au numit un „stat militar”, cerând ca toți prizonierii politici să fie eliberați și puterea să fie predată unei administrații de tranziție condusă de civili pentru a face loc democrației reale.