VIDEO Donald Trump, primul președinte american care participă la marșul anti-avort: Fiecare copil este un dar sfânt de la Dumnezeu

"Este o mare onoare pentru mine să fiu primul președinte din istorie care participă la Marșul pentru viață!", a spus președintele, în fața unei mulțimi adunată pe peluzele de la "National Mall".În același moment, la câteva sute de metri distanță, în clădirea Congresului, senatorii continuau dezbaterile privind procesul său de destituire."Mă atacă pentru că mă lupt pentru voi", a spus Donald Trump.Miliardarul republican care, în 1999, se declarat foarte "pro-choice" (favorabil posibilității de a alege avortul), pare acum mai hotărât ca niciodată să se poziționeze drept cel mai "pro-life" președinte din istoria Americii.Criticând pozițiile "cele mai extreme și cele mai radicale" ale democraților, acesta a atacat virulent "extrema stângă" și a omagiat "milioanele de femei extraordinare din American" ce luptă pentru "dreptul la viață"."Fiecare copil este un dar sfânt de la Dumnezeu", a adăugat fostul om de afaceri.În 47 de ani de existență, "March for Life" nu s-a bucurat niciodată de prezența unui președinte american.Manifestația are loc în fiecare an în jurul datei de 22 ianuarie, data loa care Curtea Supremă a legalizat, în 1973, întreruperile voluntare de sarcină în Statele Unite.