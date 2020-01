Presa britanică: Prințul Harry a părăsit Marea Britanie pentru a i se alătura lui Meghan în Canada

„Ducele de Sussex ar fi părăsit Regatul Unit luni seară, după unul dintre ultimele sale angajamente oficiale în calitate de membru al familiei regale”, scrie cotidianul britanic Daily Telegraph.„Prinţul Harry pleacă în sfârşit la Vancouver”, titrează şi Daily Mail. Prinţul, al şaselea în ordinea succesiunii la tron, „a luat un zbor la 17.30 de pe aeroportul Heathrow”, a menţionat The Sun, şi „ar urma să se reîntâlnească cu Meghan şi Archie marţi dimineaţa devreme” pe insula Vancouver.La mai puţin de două săptămâni de la anunţul şoc al ducelui şi ducesei de Sussex, care voiau să se retragă din familia regală, ruptura este consumată.„Plecarea sa în Canada este simbolică, la numai două zile după ce Palatul Buckingham a anunţat că rupe orice legătură oficială cu ducii de Sussex”, a apreciat The Telegraph.Ducele de Sussex şi-a părăsit ţara după o zi în care şi-a îndeplinit ultimele îndatoriri regale. Harry a avut o apariţie consistentă la summitul Regatul Unit - Africa destinat investiţiilor de la Londra, unde s-a întâlnit cu mai mulţi şefi de stat africani şi s-a întreţinut în privat cu prim-ministrul Boris Johnson.El nu a apărut în schimb la recepţia găzduită luni seară de fratele său mai mare, prinţul William, la Palatul Buckingham.Potrivit The Sun, „nu se ştie când va reveni, dar o sursă apropiată de ducii de Sussex a declarat că prinţul ar avea 'alte angajamente viitoare' în Regatul Unit înainte de primăvară”.