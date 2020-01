Împăratul Naruhito al Japoniei: Îmi doresc un 2020 fără dezastre naturale

„Sunt încântat să celebrez anul nou alături de voi”, a declarat acesta unei mulțimi strânse în fața Palatului Imperial să îl salute și asculte mesajul de început de an. „Dar, în același timp, îmi fac griji pentru oamenii afectați de taifunuri și ploi torențiale”, a afirmat acesta.„Sper ca noul an să fie frumos, pașnic, și fără dezastre naturale”, a adăugat Naruhito.Conform tradiției, împăratul apare în public pe o terasă din sticlă a uneia din clădirile Palatului Imperial de două ori pe an, de ziua sa de naștere și de anul nou.Împăratul Naruhito a urcat pe Tronul Crizantemei în luna mai a anului trecut și a vizitat împreună cu împărăteasa Masako regiunile afectate de taifunurile însoțite de ploi torențiale și inundații care au lovit Japonia în 2019, provocând peste 100 de victime și pagube materiale importante.Anul acesta Japonia va găzdui Jocurile Olimpice de vară de la Tokyo.