FOTO VIDEO Noi proteste în Hong Kong în prima zi a anului. Gaze lacrimogene și cocktailuri Molotov

Un marș pașnic la Hong Kong, la care au participat zeci de mii de protestatari pro-democrație, s-a transformat în haos după unii demonstranții au aruncat cu cocktailuri Molotov, iar forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene, scrie Mediafax, citând Reuters.

Violențele au izbucnit în timpul unui marș pentru democrație, în mare măsură pașnic; protestatarii făcând presiuni asupra autorităților pentru acordarea de noi concesii.

În districtul Wanchai, unii protestatari au vandalizat o sucursală a băncii HSBC, polițiști în civil intervenind cu spray-uri cu piper, iar apoi forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene.

Protestatarii, mulți mascați și îmbrăcați în negru, s-au regrupat și și-au format propria linie, aruncând mai multe cocktailuri Molotov și desfăcând umbrele a se proteja de forțele de ordine.

Manifestanții și-au îndreptat furia către grupul bancar global HSBC pentru că ar fi închis un cont folosit pentru strângerea de fonduri pentru mișcarea de protest, însă instituția financiară a negat cu tărie aceste informații.

Marșul pro-democrație este organizat de Frontul pentru drepturile civile ale omului (Civil Human Rights Front, n.red.), un grup care a organizat un număr de marșuri anul trecut, la care au participat milioane de oameni.

"Guvernul a început deja opresiunea înainte de a începe Anul Nou ... oricine este asuprit, vom rămâne cu ei", a declarat Jimmy Sham, unul dintre liderii grupului.

Protestele de la Hong Kong au izbucnit în cursul verii ca reacţie la controversatul proiect de lege ce ar fi facilitat extrădările spre China continentală.

Demonstrațiile au fost adesea marcate de incidente violente între protestatari și forțele de ordine, care au folosit în repetate rânduri gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispera mulțimile de manifestanți.

#HongKong Police once again disguised civilians, snuck into the contingents of marchers, creating chaos.

They waved batons and pepper sprayed ppl, one of them even carried a gun.

They going to cause the panic and make another stampede tragedy again?#NewYear2020 Rally pic.twitter.com/sRvRJsRlwC