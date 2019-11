Pentagonul: Influenţa rusă în Serbia a crescut în perioada Vucic

Înainte de venirea la putere a Partidului Progresist Sârb (SPS) al președintelui Aleksandar Vucic, în 2012, relațiile bilaterale dintre Serbia și Rusia în domeniul militar au fost la un nivel mult mai scăzut. Acest lucru a fost arătat într-un raport al Pentagonului, citat de site-ul BGNES.Din 2012, SPS a făcut paşi pentru dezvoltarea cooperării militare cu Rusia, potrivit unui raport citat de Radio Europa Liberă. Aceasta a dus la semnarea unui acord strategic de cooperare, în noiembrie 2013. Se subliniază că dintre țările din Balcanii de Vest doar Serbia are semnat un acord de cooperare în securitate. Din 2014, Serbia a participat la exerciții militare comune cu Rusia de două ori pe an și este pozitivă cu privire la obținerea de echipamente militare. "Pentru a combate izolarea internațională, care a urmat anexării ilegale a Crimeii, în 2014, Rusia a început să arate un interes crescut pentru dezvoltarea cooperării militare cu Serbia.Primul exercițiu militar, Srem 2014, a avut loc în același an, cu peste 400 de reprezentanți ai Forțelor Aeriene. Ulterior, armata sârbă a participat pentru prima dată la exerciții de tancuri la Jocurile militare internaționale din Rusia. Participarea a continuat în anii următori", se subliniază în raport.În ceea ce privește achiziționarea de arme și echipamente, se precizează că, începând cu 2012, dintre țările din Balcanii de Vest doar Serbia a achiziționat arme ruseşti în valoare de peste 1 milion de dolari. Doar Serbia, dintre țările din regiune, cooperează cu Rusia în domeniul informațiilor.În surse deschise, vizita secretarului Consiliului de Securitate, Nikolay Patrushev, în octombrie 2016, a fost legată de faptul că doi ofițeri ruşi de informații, suspectați de imixtiune în insurgența din Muntenegru, au fost deportați din Serbia. Raportul arată că directorul informațiilor externe ruse, Serghei Nărișkin, și președintele sârb, Alexandar Vucic, au convenit, la reuniunea din aprilie 2018, să continue cooperarea și activitățile în domeniul securității și informațiilor.Rusia intenționează să înlocuiască influența UE și SUA în Balcanii de Vest și să reducă influența NATO. Cheia strategiei Rusiei este de a ridica opinia publică împotriva integrării euro-atlantice. Rusia folosește numeroase instrumente, inclusiv asistență economică, asistență diplomatică, dependență energetică și campanii de informații țintite, dezinformare, arată raportul. "Statele Unite și Uniunea Europeană nu își pot permite ambivalența în Balcanii de Vest, deoarece o astfel de atitudine deschide ușa influenței rusești nocive.„Există suficiente exemple de influență rusă dăunătoare, inclusiv tentativa de lovitură de stat din Muntenegru, o campanie agresivă de dezinformare împotriva referendumului în Macedonia de Nord pentru schimbarea numelui". În raportul Ministerului Apărării din SUA cu privire la influenţa rusă în Macedonia de Nord se arată că politica de apărare a ţării este conformă cu aderarea la NATO. Macedonia de Nord evită participarea la activităţi în domeniul securităţii legate de Rusia. Bosnia și Herțegovina și Macedonia de Nord sunt în proces de abandonare a echipamentului militar rusesc. "Acest lucru permite Statelor Unite să devină partenerul lor”, arată raportul, care a descris cooperarea de securitate SUA-Macedonia de Nord ca fiind productivă.