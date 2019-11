VIDEO Germania celebrează 30 de ani de la căderea Zidului Berlinului / Răceala și disensiunea caracterizează această aniversare

Germania și Europa celebrează sâmbătă 30 de ani de la căderea Zidului Berlinului care a pus capăt divizării continentului, într-o atmosferă de zâzanie între aliații din era Războiului Rece, relatează AFP.

Semne despre o lipsă a entuziasmului pentru acest jubileu, niciunul dintre marii lideri occidentali nu s-a deplasat sâmbătă la Berlin.

Secretarul american de stat, Mike Pompeo, a părăsit țara vineri seară după o vizită de două zile, iar președintele francez Emmanuel Macron va ajunge abia duminică pentru o cină cu cancelarul Angela Merkel și președintele german Frank-Walter Steinmeier.

Cu două zile înainte de aniversare, șeful statului francez a diagnosticat NATO ca fiind ”în moarte cerebrală”.

Macron a regretat lipsa de coordonare între Statele Unite și partenerii NATO și călărețul singuratic Turcia, membră a Alianței, care a intervenit recent în nord-estul Siriei.

Angela Merkel și-a abandonat tonul obișnuit de polițist și doar a asigurat că nu împărtășește viziunea ”radicală” și ”judecata intempestivă” a lui Macron.

Avertisment

Mike Pompeo a avertizat că Statele Unite și aliații ar ”trebui să apere ce a fost câștigat cu greu în 1989” și să ”realizeze că suntem într-o competiție a valorilor cu națiunile care nu sunt libere”.

Pompeo a denunțat de asemenea China comunistă, care, spune el, ”este o nouă viziune a autoritarismului”.

În discursul său de la Berlin despre lecțiile căderii Zidului Berlinului în 1989, Pompeo a spus ”Vestul - noi toți - și-a pierdut calea în strălucirea acelui moment de mândrie”.

Vineri, Ursula von der Leyen, președintele desemnat a Comisiei Europene, a făcut apel la vigilență în ceea ce privește Beijingul și Moscova și a recunoscut o anume naivitate în 1989 când lumea a vrut să creadă că ”victoria democrațiilor liberale nu poate fi oprită”.

Cu toate acestea, berlinezii celebrează căderea zidului care a divizat orașul pentru mai mult de 28 de ani până în seara zilei de 9 noiembrie 1989.

Angela Merkel va ține un discurs la capela construită pe strada plină de istorie, Bernauerstrasse, care a fost scena dramelor în timpul construcției zidului pe 13 august 1961. Mulți și-au riscat viața încercând să treacă în vest.

Cancelarul german va fi acompaniat de președinții Slovaciei, Poloniei, Cehiei și Ungariei, care acum 30 de ani, au pregătit cumva terenul pentru căderea Zidului Berlinului.

