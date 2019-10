Unei femei i-a fost interzis accesul pe viață pe navele de croazieră Royal Carribean după o ședință foto riscantă

Allure of the seas

O femeie aflată în vacanță a ales un loc inedit pentru o ședință foto. Femeia a fost pozată de către partenerul ei în timp ce atârna de o balustradă pe o navă de croazieră care aparține firmei Royal Caribbean. După ce a văzut pozele, echipajul a debarcat-o și i-a interzis femeii pe viață accesul pe navele firmei de croazieră, conform The Independent Pasagerul Peter Blosic este cel care i-a făcut o fotografie femeii în care se vede poziția periculoasă în care aceasta a ales să stea. Blosic a spus că modul de a se comporta al femeii este „absolut prostesc” adăugând faptul că „nu poți cădea dintr-o navă de croazieră decât dacă te comporți ca un imbecil”.După ce pasagerul le-a arătat pozele echipajului, aceștia au debarcat-o pe femeie în Jamaica: „La începutul acestei săptămâni pe vasul Allure of the Seas, un oaspete a fost observat cum poza într-un mod neglijent și periculos, stând pe balustradă, ajutată fiind de prietenul ei", a declarat pentru Fox News un purtător de cuvânt al Royal Caribbean. Securitatea a fost notificată, iar oaspeții au fost debarcați mai târziu în Falmouth, Jamaica, ca urmare a acțiunilor lor și acum le este interzis să navigheze pe viață cu Royal Caribbean”, au mai declarat reprezentanții.