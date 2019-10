VIDEO Televiziunea rusă arată imagini cu blindatele americane care se intersectează cu un convoi sirian

Mass-media rusă a arătat miercuri primele imagini cu trupe ruse și siriene luându-și pozițiile în zona Minbej (Manbij) unde anterior erau detașați soldați americani, relatează AFP.

Canalul public Rossiya - 24 a arătat primele imagini cu blindatele ruse circulând în acest oraș din nordul Siriei, la o zi după ce Moscova a anunțat că trimite patrule în regiune.

Un alt canal finanțat de statul rus, Russia Today, a difuzat imagini cu un convoi american și sirian intersectându-se undeva pe un drum între Minbej și Kobane, în timp ce coaliția internațională condusă de Statele Unite a confirmat marți retragerea sa din regiune.

După plecarea americanilor, trupele siriene au putut să își ocupe pozițiile în Minbej datorită unui acord cu kurzii din regiune, îngrijorați de avansul forțelor turce.

După anunțul retragerii, Ankara a lansat o vastă ofensivă militară în Siria împotriva miliției kurde, până acum un aliat prețios al Statelor Unite împotriva ISIS.

Moscova a spus că poliția sa militară patrulează acum zona pentru evitarea unor confruntări armate în regiune între forțele turce și cele siriene.

Ministerul rus al Apărării a precizat că forțele siriene au preluat controlul asupra a peste 1.000 de metri pătrați în regiunea Minbej.

One out, another one in: Retreating #US military meets advancing #Syrian Armyhttps://t.co/bfKtdnW7Xh pic.twitter.com/UKmxkrSbLs