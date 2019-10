Steven Mnuchin se așteaptă ca noua rundă de tarife destinate Chinei, de la mijlocul lunii decembrie, să intre în vigoare dacă nu se ajunge la un acord între cele două state

"Sunt sigur că dacă nu va fi un acord, acele tarife vor fi implementate, însă mă aștept să ajungem la o înțelegere", a spus Mnuchin în timpul unei emisiuni la CNBC. Angajamentul lui Mnuchin față de păstrarea tarifelor la masa de negocieri este exprimat la câteva zile după ce Trump a anunțat un "acord fundamental în principiu" pentru "prima fază a acordului", după o nouă rundă de negocieri la nivel înalt între Beijing și Washington.

Cele două țări au abordat problema drepturilor de proprietate intelectuală, a serviciilor financiare, inclusiv rata de schimb valutar, precum și chestiuni de structură foarte importante legate de agricultură, un punct nevralgic al luptei tarifelor, potrivit spuselor lui Mnuchin.



Mnuchin a afirmat că SUA se așteaptă ca statul chinez să cumpere produse din domeniul agricol în valoare de 40 de miliarde de dolari. De asemenea, el a spus că statul chinez va retrage unele tarife pe importurile de bunuri americane.



Trump a postat un tweet duminică, scris complet cu Caps Lock, prin care transmite: "CHINA A ÎNCEPUT DEJA SĂ FACĂ ACHIZIȚII DIN DOMENIUL AGRICOL DE LA PATRIOȚII ȘI FERMIERII NOȘTRI GROZAVI!"

În Biroul Oval, vineri, Mnuchin a spus că decizia a fost luată ca termenul limită al Casei Albe pentru impunerea noilor tarife asupra Chinei să fie amânat. Următorul termen limită este 15 decembrie.



"I have every expectation if there's not a deal those tariffs will go in place, but I expect we'll have a deal," @stevenmnuchin1 tells @BeckyQuick pic.twitter.com/bsrgWe9bDY