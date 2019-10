VIDEO Texas: O femeie de culoare, împușcată de poliție prin geamul de la dormitorul său

Atatiana Jefferson, 28, trăia în Fort Worth, Texsas, cu nepotul său de 8 ani. Un vecin a sunat la poliția de proximitate, îngrijorat din cauza faptului că ușa de la casa ei fusese deschisă toată noaptea.

Poliția a eliberat filmarea incidentului, realizată cu body com, în care se vede cum ofițerul o împușcă, căteva secunde după ce o vede. Filmarea arată cum poliția cercetează perimetrul proprietății și observă o figură la fereastră. După ce îi cer persoanei să ridice mâinile în aer, un ofițer trage cu arma. Deși filmarea este editată, nu pare ca ofițerii să se fi identificat înainte de a-i cere femeii să ridice mâinile în aer.



Atacul are loc la mai puțin de două săptămâni de la condamnarea din cazul polițistului aflat în afara orelor de serviciu care a împușcat un bărbat de culoare, Bothan Jean, în propriul său apartament din Dallas.



UNACCEPTABLE! The acts of yet another “trained” police officer have resulted in the death of #AtatianaJefferson. Gun downed in her own home. If we are not safe to call the police, if we are not safe in our homes, where can we find peace? We demand answers. We demand justice. pic.twitter.com/UZqHQzPyaW